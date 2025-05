Após o anúncio de despedida de Trent Alexander-Arnold, que estaria a caminho do Real Madrid, o Liverpool voltou suas atenções ao mercado em busca de um lateral-direito. Procurando um jogador com características semelhantes às do inglês, os Reds incluíram o brasileiro Vanderson, do Monaco, em sua lista de observações para a próxima janela de transferências.

Segundo o portal britânico "Football Today", o Liverpool não planeja abrir os cofres na contratação de um substituto de Alexander-Arnold, visto que, não deve receber nenhuma recompensação financeira pela saída do jogador. Diante disso, o clube busca ou uma opção de baixo custo, ou um jogador em fim de contrato no mercado de transferências.

Com isso, Vanderson passou a estar no radar dos Reds. O lateral de 23 anos, atualmente no Monaco, apresenta características ofensivas semelhantes às de Alexander-Arnold e, além disso, também se destaca defensivamente. Ele se encaixaria no orçamento estabelecido pelo Liverpool.

Lamine Yamal e Vanderson em Monaco x Barcelona. (Foto: Miguel MEDINA / AFP)

Na atual temporada, o brasileiro marcou um gol e criou cinco grandes chances em 27 partidas pelo Campeonato Francês. Ele ajudou o Monaco a manter três jogos sem sofrer gols, com uma taxa de vitórias de 61% nas partidas em que esteve em campo, além de vencer 46% dos seus duelos aéreos.

Possíveis concorrentes de Vanderson no Liverpool

Com a iminente saída de Alexander-Arnold, o próximo titular da lateral-direita do Liverpool ainda é uma incógnita. A principal aposta está no próprio elenco: Conor Bradley, jogador formado na base do clube, é um dos fortes candidatos a assumir a posição. Ele esteve recentemente em negociações para renovar seu contrato e pode estender seu vínculo com o time até 2030, caso o acordo seja concretizado.

Ainda assim, o Liverpool segue atento ao mercado de transferências. Segundo o portal, há um consenso nos bastidores do clube sobre a possibilidade de investir em Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen. O lateral holandês teria nível ofensivo semelhante ao de Alexander-Arnold, algo que agrada à diretoria. No entanto, sua habilidade ofensiva pode ser tanto forte quanto fraco, já que, no esquema do clube alemão, ele frequentemente joga em uma posição mais avançada, como ponta-direita. Com a renovação de Mohamed Salah, há o risco de saturação nesse setor.

