Depois de meses de novela, Virgil van Dijk e Liverpool chegaram a um acordo para renovação contratual. Antes com vínculo até o fim da atual temporada, o zagueiro holandês ficará nos Reds, pelo menos, até junho de 2027. Em entrevista, o técnico Arne Slot celebrou o acordo.

— Notícia enorme para o clube, para os torcedores, para nossos jogadores e para nossa equipe, (estamos) todos muito satisfeitos. Todos sabem o quão bom jogador ele é quando o veem jogar durante o fim de semana, e nós também sabemos o quão importante ele é. Eu também sei o quão importante ele é durante a semana, quando treinamos — iniciou em exclusiva à "Sky Sports".

— Ele é um dos poucos líderes que restaram no mundo do futebol para uma equipe e, além disso, mostrou nesta temporada novamente o quão importante ele é dentro de campo. (...) Mas ele não é apenas um líder por ser grande e alto. Ele também é inteligente, os jogadores o respeitam muito e ele traz muita energia para as sessões de treinamento — completou.

Van Dijk chegou ao Liverpool em 2017. De lá pra cá, se tornou não só o capitão dos Reds, como também um dos maiores jogadores na história do clube. São oito títulos, com destaque para um da Liga dos Campeões e outro da Premier League.

O segundo troféu do Campeonato Inglês deve chegar em breve, já que o Liverpool caminha a passos largos para confirmar a conquista na atual temporada. Com seis jogos para o fim, os comandados de Arne Slot somam 13 pontos de frente em relação ao Arsenal.

Liverpool volta seu foco para Trent Alexander-Arnold

Depois de renovar os contratos de Mohamed Salah e Virgil van Dijk, o Liverpool agora decide internamente se irá ou não estender o vínculo de Trent Alexander-Arnold. O lateral-direito inglês também tem acordo com os Reds até o fim da temporada e já teria se acertado para assinar com o Real Madrid.

— Preferimos falar sobre anúncios, não sobre como andam as negociações de contrato. O que eu sei é que Trent está de volta ao campo, está treinando conosco novamente. Ele teve uma boa temporada, então esperamos que ele possa nos ajudar até o final, alcançando o que todos esperamos. E onde o contrato dele vai parar, isso é algo interno, mas não para quando vocês estão aqui — despistou Arne Slot.