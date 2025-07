Liverpool e Preston homenageiam Diogo Jota em amistoso

Neste domingo (13), o Preston North End recebeu o Liverpool em um amistoso de pré-temporada. Entre os destaques da partida, uma cena comoveu os torcedores: a emocionante homenagem a Diogo Jota antes do início do jogo. O capitão da equipe da casa levou uma coroa de flores até o setor visitante, enquanto os torcedores dos Reds cantavam incessantemente o hino "You'll Never Walk Alone".

Antes do apito inicial, a cantora irlandesa Claudia Rose Maguire foi ao gramado para cantar o hino do Preston North End. Na sequência, ela entoou a tradicional "You'll Never Walk Alone", acompanhada em intenso coro pela torcida do Liverpool. Durante a canção, o capitão do time da casa, Ben Whiteman, atravessou o campo com uma coroa de flores e a depositou em frente ao setor da torcida adversária, em um gesto de respeito e solidariedade.

Capitão do Preston, Ben Whiteman, carregando a coroa de flores para a torcida do Liverpool (Foto: Oli Scarff/AFP)

O duelo foi disputado no Deepdale, em Preston, no norte da Inglaterra. Para a partida, o Liverpool entrou em campo com uma equipe majoritariamente alternativa. Salah, Joe Gomez e Szoboszlai - titulares habituais - foram as exceções e estiveram entre os 11 iniciais, com o egípcio usando a braçadeira de capitão.

O acidente de Diogo Jota, do Liverpool, e André Silva na Espanha

Diogo Jota estava prestes a retornar para a Inglaterra, a fim de iniciar a pré-temporada com o elenco do Liverpool. O atacante estava com seu irmão a caminho de Santander, na Espanha, onde pegaria uma balsa para chegar ao Reino Unido. Porém, segundo informações da imprensa europeia, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu uma colisão tão forte que gerou um incêndio no automóvel.

Jota estava no auge de sua carreira com o Liverpool e havia acabado de ser campeão da Premier League com os Reds, além da Nations League vencida com Portugal. Em sua homenagem, a diretoria de Merseyside aposentou a camisa 20 para sempre. André, por sua vez, defendia as cores do Penafiel, de Portugal.

