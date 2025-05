Flamengo atualiza condição física de De la Cruz

O Flamengo informou na tarde desta segunda-feira (19) o status da lesão de Nico de la Cruz, que deixou o campo com dores durante o empate em 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo (18), pelo Brasileirão. O uruguaio foi submetido a exames de imagem que constatou entorse no joelho, sem necessidade de cirurgia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— O atleta Nico De La Cruz, substituído no segundo tempo do clássico entre Flamengo e Botafogo, realizou exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira (19), após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O exame descartou lesões cirúrgicas. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube — informou o Rubro-Negro.

O meio-campista deixou a partida contra o Botafogo aos 17 minutos do segundo tempo. Ao sentir as dores, o meia pediu atendimento e foi substituído por Danilo, que foi para a zaga. Léo Ortiz foi improvisado como volante e, mais tarde, saiu para a entrada de Guillermo Varela.

continua após a publicidade

Com a lesão, De la Cruz deve desfalcar o Flamengo diante do Botafogo-PB, na quarta-feira (21), e contra o Palmeiras, no domingo (25). O clube tenta ainda recuperar Erick Pulgar e Allan, que tratam contusões no músculo posterior da coxa direita.