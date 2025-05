O primeiro confronto entre Lamine Yamal e Lionel Messi começa a tomar forma. Segundo comunicado pela Uefa, reuniões entre os representantes das seleções de Espanha e Argentina foram realizadas nos últimos dias para conversar sobre a Finalíssima.

Além dos presidentes da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e da Associação do Futebol Argentino (AFA), a Conmebol e a própria Uefa também estiveram nas conversas realizadas no Paraguai, no contexto do 75º Congresso da Fifa.

O torneio já deveria ter acontecido no início de 2025, mas a sobrecarga do calendário internacional levou as entidades a entrarem em acordo pelo adiamento. Desta vez, as conduções devem levar o duelo a ser concretizado entre os dois campeões. A data e o local, porém, ainda não foram definidos.

A primeira - e única - Finalíssima aconteceu em junho de 2022, com o duelo entre Argentina e Itália, campeãs continentais no ano anterior. A Albiceleste levou a melhor em triunfo por 3 a 0 em Wembley.

Lionel Messi, atual campeão da Finalíssima, pode enfrentar Lamine Yamal no duelo entre Espanha e Argentina (Foto: Glyn Kirk/AFP)

⚔️ Yamal e Messi se enfrentarão pela primeira vez

A expectativa para o duelo entre Espanha e Argentina fica por conta do primeiro encontro de Lamine Yamal e Lionel Messi. O astro do Inter Miami fez história no Barcelona, enquanto o jovem é considerado um sucessor do ídolo, visto que ainda aos 17 anos já empilha golaços e protagonizou a temporada de títulos como o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei.

