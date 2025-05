Ficha do jogo NAU SAO 3ª fase (volta) Copa do Brasil Data e Hora Terça, 19 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local Morumbis Árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro Assistentes Maíra Mastella Moreira e Jorge Eduardo Bernardi Onde assistir

Náutico e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo acontece no estádio dos Aflitos, em Recife. O Tricolor vem de uma vitória por 2 a 1, conquistada na partida de ida, em casa.

A equipe comandada por Luis Zubeldía embarcou na tarde desta segunda-feira, em voo fretado, rumo ao confronto decisivo pela Copa do Brasil. Apesar da viagem, o São Paulo enfrenta uma série de desfalques que impactam diretamente a montagem do time.

Lucca seguiu com a delegação, mas não deve entrar em campo. Já Marcos Antonio passou a integrar a lista de baixas após ser diagnosticado com uma lesão na coxa. O volante é a mais nova preocupação no departamento médico.

Além da dupla, o Tricolor não contará com Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito) e Ferreirinha (lesão na fáscia plantar do pé esquerdo).

Pelo lado do Náutico, a equipe chega embalada após a goleada por 4 a 0 sobre o Ypiranga, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o time não terá Luiz Paulo, João Maistro e Paulo Sérgio, que estão fora da decisão.

Tricolor viajou para Pernambuco (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

✅ FICHA TÉCNICA

NÁUTICO X SÃO PAULO

3ª FASE (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio dos Aflitos, Recife (PE)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Thalissinho, Kelvin e Bruno Mezenga

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Cédric, Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.