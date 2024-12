Botafogo busca contratação de jovem do futebol europeu, ex-Vasco

O Botafogo busca a contratação de Marlon Gomes, ex-Vasco, que atualmente joga pelo Shakhtar Donetsk (UCR). A informação foi divulgada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!. O clube carioca já discute valores salariais com o jogador e se para formalizar uma proposta ao time ucraniano.

A diretoria do Botafogo tem intensificado o contato com os representantes de Marlon Gomes, de 21 anos, nos últimos dias. Uma proposta salarial já foi apresentada, e as negociações estão focadas nos valores envolvidos. O Glorioso busca um acordo com o jogador antes de avançar nas tratativas com o Shakhtar Donetsk. O jovem é visto como uma boa oportunidade para o Eagle Football Group, rede multi-clubes de John Textor que conta com o Lyon (FRA) e RWD Molenbeek (BEL).



Marlon Gomes transferiu-se para o Shakhtar Donetsk em janeiro deste ano, em uma negociação de aproximadamente 12 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões). Desde então, participou de 23 partidas, marcando quatro gols e contribuindo com três assistências.

Marlon atua como segundo volante, mas também já jogou em posições mais avançadas e até como ponta esquerda no Vasco. Na Seleção Brasileira sub-20, sob o comando de Ramon Menezes, teve a oportunidade de atuar até como lateral-direito.

Botafogo busca substituto para Almada

Polivalente, o ex-Vasco pode vir a ser uma reposição para a saída do argentino Thiago Almada. Além dele, o Alvinegro sondou também Miguel Almirón. O paraguaio que atua na Premier League é um perfil de contratação diferente de Marlon. Almirón é mais velho e já mais consagrado no futebol mundial.