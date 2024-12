Memphis quer organizar jogo amistoso do Corinthians em Gana

Memphis aproveita as férias do futebol brasileiro para passar um tempo em Gana, terra natal de seu pai. O jogador do Corinthians visitou as instalações do Asante Kotoko, clube localizado na cidade de Kumasi, e revelou que está tentando organizar uma partida entre a equipe e o Timão.

— Estou tentando viabilizar algo para o time, de jogar um amistoso contra meu clube no Brasil. Falei com o treinador, está nos planos. Vamos tentar fazer acontecer para que vocês mostrem o talento neste jogo amistoso — disse Memphis em reunião com os jogadores do Asante Kotoko.

A visita do jogador foi gravada pelo '3 Sports', canal de televisão de Gana. O calendário de futebol do país segue o formato do europeu, e a competição nacional continua em andamento. O Asante Kotoko é o quinto lugar do torneio, com seis pontos a menos que o líder, o Heart of Lions.

Jogador quer promover amisto do Corinthians em Gana (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Ligação com Gana

Nascido na Holanda, Memphis busca estreitar os laços com o país de origem de seu pai, que deixou a família quando o atleta tinha apenas três anos. O jogador cresceu em Moordrecht, na Holanda, mas nos últimos anos tem se aproximado cada vez mais da cultura ganesa.

Memphis é fundador de um projeto social no país, a 'Memphis Foundation', que oferece atividades voltadas ao esporte e à música. Neste mês, Memphis, que também é músico, esteve com MC Hariel, corinthiano ilustre e cantor de funk, no país para gravar o clipe de uma música composta por ambos.

Jogador possui projeto social em Gana (Foto: Reprodução/Instagram/MemphisFoundation)

Planejamento do Corinthians

A reapresentação do elenco do Timão está marcada para o dia 7 de janeiro, no CT Joaquim Grava. A primeira partida do clube alvinegro na próxima temporada será no dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista.

Neste ano, o Corinthians disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. A primeira partida do Timão na competição continental está marcada para o dia 19 de fevereiro, contra o Universidad Central, da Venezuela, pela Fase Preliminar 2, uma repescagem que garante vaga na fase de grupos.