Web brinca com neblina em Anfield: ‘Liverpool tá jogando no Alfredo Jaconi’

O último jogo do Boxing Day está sendo realizado em Anfield, nesta quinta-feira (26). O confronto entre Liverpool e Leicester marca um duelo de extremos na tabela. Enquanto o mandante busca mais um título da Premier League, a equipe visitante almeja se distanciar do Z-4 da competição.

No entanto, o que chamou a atenções dos telespectadores foi a neblina intensa na transmissão. A dificuldade em assistir à partida, fez com que a web fosse as redes sociais e comparasse Anfield com o Alfredo Jaconi, estádio do Liverpool.

Veja os comentários feitos no X:

Liverpool recebe o Leicester no Boxing Day da Premier League (Foto: PAUL ELLIS/AFP)

O que é o Boxing Day?

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.