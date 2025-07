Lionel Messi critica decisão da MLS: ‘Não me deixaram jogar’

Lionel Messi, craque do Inter Miami, criticou a suspensão de um jogo imposta pela MLS em função do argentino ter faltado ao Jogo das Estrelas da liga, no dia 23 de julho. O camisa 10 apontou que, por desfalcar a equipe americana na Major League, esteve fora de ritmo no jogo da Leagues Cup, competição continental disputada entre equipes dos Estados Unidos e do México.

— No início, estava um pouco pesado. Estava jogando frequentemente, mas no outro dia não me deixaram jogar e hoje senti isso, principalmente no primeiro tempo. Não ter jogado no outro dia, embora à primeira vista pareça melhor, para mim é pior, porque preciso de competir. Me sinto fisicamente melhor à medida que jogo partidas e que ganho ritmo — disse Messi, após a vitória do Inter Miami por 2 a 1 sobre o Atlas.

Com a pena, o atacante esteve fora do duelo contra o Cincinnati, no último sábado (26). Além dele, o companheiro de time Jordi Alba também não compareceu ao jogo e sofreu a mesma punição, desfalcando a equipe na última rodada.

Lionel Messi driblando o goleiro para marcar contra o New York Red Bulls, na MLS (Foto: Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O regulamento da MLS prevê a suspensão em caso de não participação do Jogo das Estrelas sem alguma razão médica aprovada previamente – no caso de Alba, foi alegada uma pancada no jogo anterior; com Messi, a justificativa foi de problemas de fadiga. Os motivos não foram acatados.

Com Messi e De Paul, Inter Miami estreia com vitória em torneio continental

Apesar de não balançar as redes, Messi foi mais uma vez decisivo. O camisa 10 contribuiu com duas assistências: a primeira, aos 12 minutos do segundo tempo, resultou no gol de Telasco Segovia. O Atlas empatou aos 34', com Rivaldo Lozano. Nos acréscimos, aos 50', Marcelo Weigandt aproveitou mais um passe do astro para definir o triunfo da equipe da Flórida.

A partida também foi marcada pela estreia de Rodrigo De Paul, titular da seleção argentina, pelo Inter Miami. Nesta temporada, após a disputa do Mundial de Clubes — no qual foi eliminado pelo PSG —, a equipe buscou reforços e anunciou a contratação do volante junto ao Atlético de Madrid, visando fortalecer o elenco para os desafios internacionais.

