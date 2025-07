Messi é punido e desfalca Inter Miami em jogo da MLS

Lionel Messi foi punido com um jogo de suspensão e desfalca o Inter Miami contra o Cincinnati, neste sábado, às 20h30 (de Brasília). O lateral-esquerdo Jordi Alba também recebe a mesma sanção por não comparecer ao All Star Game entre os astros da MLS contra os da Liga MX, do México, segundo o jornalista Tom Bogert.

Nesta sexta-feira (25), Mascherano afirmou que Messi não treinou durante a semana por conta de uma fadiga, não devido a uma lesão. Com isso, não houve uma razão oficial válida para que o argentino não comparecesse ao All Star Game.

As regras da MLS estipulam que um jogador que faltar ao All Star Game sem lesões estão sujeitos a suspensões de uma partida, como aconteceu com Ibrahimovic em 2018. Na quarta-feira (23), Don Garber, comissário da liga, indicou que haveria uma sanção.

- Nós temos regras e precisamos lidar com isso. Adoraríamos ter Leo aqui. Vamos resolver o que precisa ser feito.

Sem Messi, o Inter Miami encara o líder da Conferência Leste em uma missão muito complicada para ser superada em jogo da 25ª rodada da MLS. Ainda assim, a equipe da Flórida está em zona de classificação para os playoffs.

