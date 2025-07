Com Messi e De Paul em campo, Inter Miami estreia com vitória em torneio continental

O Inter Miami venceu o Atlas por 2 a 1 na quarta-feira (30) no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA). O duelo foi válido pela estreia das equipes na Leagues Cup, competição continental disputada entre equipes dos Estados Unidos e do México.

Rodrigo De Paul, titular da seleção argentina, fez sua estreia oficial pelo Inter Miami, ampliando sua parceria com o compatriota Lionel Messi no futebol norte-americano. Juntos pela Albiceleste, conquistaram o bicampeonato da Copa América, em 2021 e 2024, e sagraram-se campeões da Copa do Mundo em 2022.

Apesar de não balançar as redes, Messi foi mais uma vez decisivo. O camisa 10 contribuiu com duas assistências: a primeira, aos 12 minutos do segundo tempo, resultou no gol de Telasco Segovia. O Atlas empatou aos 34', com Rivaldo Lozano. Nos acréscimos, aos 50', Marcelo Weigandt aproveitou mais um passe do astro para definir o triunfo da equipe da Flórida. Veja os lances abaixo:

Inter Miami ou amigos de Messi? 🤣

Campeão da Leagues Cup em 2023, ano da chegada de Messi a Miami, o clube havia sido eliminado nas oitavas de final da edição passada. Nesta temporada, após a disputa do Mundial de Clubes — no qual foi eliminado pelo PSG —, a equipe buscou reforços e anunciou a contratação de De Paul junto ao Atlético de Madrid, visando fortalecer o elenco para os desafios internacionais.

Com a chegada do volante, o número de jogadores argentinos no elenco do Inter Miami chega a dez. Seis deles foram titulares na partida desta quarta: além de Messi e De Paul, iniciaram o jogo o goleiro Rocco Ríos; os defensores Gonzalo Luján e Marcelo Weigandt; e o meio-campista Tadeo Allende. Esse número aumenta ao se considerar todos os sul-americanos do grupo, incluindo o venezuelano Telasco Segovia e os uruguaios Luis Suárez e Maximiliano Falcón. Também estiveram no onze inicial os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets, ex-companheiros da lenda no Barcelona.

