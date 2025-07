Saúl manda recado a ex-alvo do Flamengo: ‘Talento sem trabalho não é nada’

A janela de transferências do verão europeu foi marcada por intensa movimentação de jogadores com passagens pelo Atlético de Madrid. Sob o comando de Diego Simeone, o clube iniciou um processo de renovação no elenco, com a chegada de novos jogadores que prometem dar início a uma nova fase da equipe.

Ao mesmo tempo, nomes importantes se despediram da instituição — alguns em clima de reconhecimento, outros discretamente. Entre as saídas mais relevantes, está a de Saúl Ñíguez, que optou por encerrar seu longo vínculo com o clube para assinar com o Flamengo.

João Félix, por sua vez, não deixou tanta saudade. Jogador mais caro da história do Atlético, o português não conseguiu corresponder às expectativas durante sua passagem pelo clube, encerrada em 2024. Nesta janela, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, anunciou a contratação do compatriota, vindo do Chelsea.

Ruim de grupo? 😬

Companheiro de João durante os quatro anos do atacante português em Madri, Saúl fez críticas à postura do ex-colega de equipe. Em declarações recentes, o meia apontou comportamentos de Félix que, segundo ele, comprometeram a integração e o desempenho do jogador durante sua passagem pelo time.

— O futebol é um jogo de equipe. Ele tem as qualidades para ser um jogador incrível, mas por melhor que você seja, se não trabalha, não adianta. Escutei uma frase uma vez que dizia que o talento sem trabalho não é nada. Tentamos muito ajudar ao João, mas se a pessoa não quiser — afirmou o camisa 8 do Flamengo, em entrevista ao programa "El Partidazo de Cope".

Carreira de João Félix ⚽

João Félix iniciou sua carreira profissional no Benfica, de Portugal, onde rapidamente se destacou pela habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de finalização, o que lhe rendeu projeção internacional. Em 2019, foi contratado pelo Atlético de Madrid por uma das maiores cifras da história do futebol mundial: 126 milhões de euros (R$ 543 milhões).

Desde então, teve momentos de destaque, mas também enfrentou oscilações de desempenho e dificuldades para se firmar plenamente sob o comando de Diego Simeone. No período vinculado ao Atleti, passou por empréstimos, incluindo passagens pelo Chelsea e Barcelona. A última camisa vestida pelo atacante foi a do Milan, da Itália.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a transferência para o Al-Nassr foi concretizada por 30 milhões de euros fixos (equivalentes a R$ 193,5 milhões na cotação atual), com possibilidade de alcançar 50 milhões de euros (cerca de R$ 322,5 milhões) mediante o cumprimento de metas estabelecidas em contrato.

Em maio de 2025, o Flamengo demonstrou interesse na contratação de João Félix. No entanto, as negociações não avançaram, e o acordo acabou não se concretizando. O português era considerado um "sonho" para o diretor esportivo José Boto.

