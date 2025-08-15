Saiba quais brasileiros vão disputar a Ligue 1 2025/26

Apesar de anos recentes com muitos brasileiros atuando na Ligue 1, como Nenê, Maxwell, Neymar, Thiago Silva e outros, a elite francesa terá, por enquanto, apenas dez "brazucas" envolvidos para essa temporada. Além disso, só oito dos 18 times da primeira divisão francesa possuem, ao menos, um brasileiro no elenco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A estatística chama atenção, principalmente se comparada com dois anos atrás. Na temporada 2022/23, a Ligue 1 tinha 21 atletas brasileiros. A queda brusca ocorreu justamente em 2023/24, quando dez deixaram o futebol francês. Atualmente, o PSG e o Monaco são os clubes com brazucas no elenco, com dois em cada. Enquanto isso, Olympique de Marselha, Lille, Lorient, Lyon, Nice e Paris FC têm um cada. Nesta janela de transferências, dois brasileiros foram contratados: Igor Paixão, que deixou o Feyenoord e acertou com o Marselha, e o zagueiro Otávio, que saiu do Porto para o recém-promovido Paris.

continua após a publicidade

Igor Paixão durante apresentação pelo Olympique Marseille (Foto: Christophe Simon/AFP)

Brasileiros na disputa da Ligue 1 2025/26

PSG: Marquinhos (Zagueiro, 31 anos) e Lucas Beraldo (Zagueiro, 21 anos)

Monaco: Vanderson (Lateral-direito, 24 anos) e Caio Henrique (Lateral-esquerdo, 28 anos)

Olympique de Marselha: Igor Paixão (Atacante, 25 anos)

Lille: Alexsandro Ribeiro (Zagueiro, 26 anos)

Lorient: Igor Silva (Lateral-direito, 28 anos)

Lyon: Abner (Lateral-esquerdo, 25 anos)

Nice: Dante (Zagueiro, 41 anos)

Paris FC: Otávio (Zagueiro, 23 anos)

Início da Ligue 1

A Ligue 1 terá sua abertura de temporada nesta sexta-feira (15), com o duelo entre Rennes e Olympique de Marselha. No sábado (16), o Lyon joga contra o Lens, fora de casa, enquanto o Monaco recebe o Le Havre. O PSG fechará a primeira rodada no domingo (17), quando encara o Nantes.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.