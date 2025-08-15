menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Saiba quais brasileiros vão disputar a Ligue 1 2025/26

Apenas dez brasileiros deverão disputar esta temporada do Campeonato Francês

Raphinha falou sobre Marquinhos e Beraldo, que não tiveram tempo de férias até o mometo para jogar o Mundial (Foto: Divulgação/PSG)
imagem cameraMarquinhos e Beraldo erguendo troféu no PSG (Foto: Divulgação/PSG)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
12:00
Apesar de anos recentes com muitos brasileiros atuando na Ligue 1, como Nenê, Maxwell, Neymar, Thiago Silva e outros, a elite francesa terá, por enquanto, apenas dez "brazucas" envolvidos para essa temporada. Além disso, só oito dos 18 times da primeira divisão francesa possuem, ao menos, um brasileiro no elenco.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A estatística chama atenção, principalmente se comparada com dois anos atrás. Na temporada 2022/23, a Ligue 1 tinha 21 atletas brasileiros. A queda brusca ocorreu justamente em 2023/24, quando dez deixaram o futebol francês. Atualmente, o PSG e o Monaco são os clubes com brazucas no elenco, com dois em cada. Enquanto isso, Olympique de Marselha, Lille, Lorient, Lyon, Nice e Paris FC têm um cada. Nesta janela de transferências, dois brasileiros foram contratados: Igor Paixão, que deixou o Feyenoord e acertou com o Marselha, e o zagueiro Otávio, que saiu do Porto para o recém-promovido Paris.

Igor Paixão durante apresentação pelo Olympique Marseille
Igor Paixão durante apresentação pelo Olympique Marseille (Foto: Christophe Simon/AFP)

Brasileiros na disputa da Ligue 1 2025/26

PSG: Marquinhos (Zagueiro, 31 anos) e Lucas Beraldo (Zagueiro, 21 anos)

Monaco: Vanderson (Lateral-direito, 24 anos) e Caio Henrique (Lateral-esquerdo, 28 anos)

Olympique de Marselha: Igor Paixão (Atacante, 25 anos)

Lille: Alexsandro Ribeiro (Zagueiro, 26 anos)

Lorient: Igor Silva (Lateral-direito, 28 anos)

Lyon: Abner (Lateral-esquerdo, 25 anos)

Nice: Dante (Zagueiro, 41 anos)

Paris FC: Otávio (Zagueiro, 23 anos)

Início da Ligue 1

A Ligue 1 terá sua abertura de temporada nesta sexta-feira (15), com o duelo entre Rennes e Olympique de Marselha. No sábado (16), o Lyon joga contra o Lens, fora de casa, enquanto o Monaco recebe o Le Havre. O PSG fechará a primeira rodada no domingo (17), quando encara o Nantes.

