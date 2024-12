Pep Guardiola, com nome ligado ao Brasil, manteve em aberto as possibilidades de assumir seleções no futuro. Em entrevista ao podcast "Desmontadito", do cozinheiro Dani García, o treinador descartou trabalhos em outros clubes, mas não fechou portas para equipes nacionais.

- Não vou comandar outro time. Não estou falando de futuro, mas o que não vou fazer é sair do Manchester City para ir para outro país. Não vou ter mais energia. Só de pensar em todo o processo de formação... uma seleção sim, é diferente, não é o dia a dia - afirmou o espanhol.

Mesmo vivendo fase ruim com os Cityzens, tendo vencido apenas um dos últimos nove jogos, Pep voltou a declarar seu amor pelos mancunianos. O comandante renovou seu contrato até o fim do primeiro semestre de 2027 e disse estar feliz com o que construiu no futebol inglês.

- O Manchester City significa muito para mim. Essa é minha nona temporada aqui, e vivemos momentos incríveis juntos. Tenho um sentimento especial, e é por isso que estou tão feliz por ficar mais duas temporadas. Faço isso por que gosto, não há outra explicação. Quero desistir e ir jogar golfe, mas não posso. Chegará um momento em que sentirei que já basta, e então pararei definitivamente - completou o técnico.

🔰 Brasil com Pep Guardiola: o que se sabe até o momento?

O nome de Guardiola ganhou força na Seleção Brasileira recentemente. Após a saída de Tite, nenhum dos três sucessores (Ramon Menezes, Fernando Diniz e o atual, Dorival Júnior) teve respaldo geral dos torcedores, e constantes mudanças são pedidas. Jorge Jesus e José Mourinho foram outros dois estrangeiros citados, mas a CBF deve manter Dorival pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo Fenômeno, que chegou a declarar interesse em uma candidatura à presidência da confederação, também disse ter planos para contratar o espanhol caso seja eleito para o pleito em 2025. Ainda assim, o vínculo de Pep com os ingleses deve ser um empecilho para qualquer mudança de ambiente, no mínimo, até 2027.