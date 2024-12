Zlatan Ibrahimovic, ídolo do Milan, segue em negativa sobre seguir carreira de técnico no futebol. Aposentado desde 2023, o sueco exerce um papel de conselheiro dentro do gigante italiano, e afirmou não ter planos de migrar para a área técnica.

- Continuo não me vendo como treinador. Eu não quero ser, porque é muito trabalho para mim. Você tem que cobrir muitas áreas, encontrar muitas ideias e soluções, preparar e acompanhar os jogos, treinar... você trabalha dia e noite. Um ano como treinador parece dez anos para mim. Por isso, não me sinto atraído - afirmou o ex-atacante.

Além do cargo exercido dentro dos Rossoneri, Ibra também faz parte do corpo proprietário do clube Hammarby, da Suécia, e também tem participações em complexos de padel e padebol, tanto em sua terra natal quanto no país da Velha Bota.

Zlatan também opinou, em entrevista à revista "Sports Illustrated", sobre as maneiras de preparação de uma equipe para jogos e como os estudos táticos exercem grande influência no futebol atual.

- Muitos técnicos têm uma filosofia e um estilo de jogo, e o individual acaba se tornando insignificante, pois todos são forçados a adotar uma tática ou um sistema como parte única. A filosofia é importante, mas eu acho que a parte individual é mais. Ele entra em campo e faz a diferença. E não acho que o futebol se torna chato, acho que ele continua crescendo, mas você tem que ser inteligente para não se fechar para novos desenvolvimentos - completou.

🔢 Números de Ibrahimovic na carreira

⚽ 988 jogos

🥅 573 gols

📤 141 assistências

🏆 32 títulos

