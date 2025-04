Libertadores: Jogador uruguaio recebe punição por xenofobia

O uruguaio Pablo Ceppelini, de 33 anos, teve suspensão de quatro meses, por ato de xenofobia na Libertadores, anunciada na última sexta-feira (4) pela Conmebol. O meia, que atuou no Cuiabá em 2023, atualmente defende o Alianza Lima, do Peru, e está suspenso de qualquer competição organizada pela instituição. Clube já notificou que irá recorrer da decisão.

De acordo com as informações fornecidas pela confederação sul-americana, a entidade tem um código disciplinar, o artigo 15.1, que proíbe situações nas quais o atleta "menospreze, discrimine ou atente contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas por motivos de cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual".

O clube enfrenta o São Paulo, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores na próxima quinta-feira (10), no Estádio do Morumbi. Segundo o jornalista argentino Germán García Grova, Ceppelini, ema partida contra o Boca Juniors, na Bomboneira, válida pela Pré-Libertadores, teria chamado um torcedor do clube argentino de “boliviano”, enquanto seu clube avançava na competição pela disputa de pênaltis. Com a punição permanecendo, o jogador ficará de fora do duelo com o tricolor paulista.

Em suas redes sociais, o Alianza Lima declarou ter sido notificado pela Conmebol, mas afirma que penalidade "não se ajusta à realidade dos fatos e provas" e que irá recorrer da decisão ao Comitê de Apelações.

Confira comunicado da Conmebol sobre xenofobia na Libertadores

"A Comissão Disciplinar da CONMEBOL, RESOLVE

1º. SUSPENDER o jogador PABLO DANIEL CEPPELINI GATTO por um período de 4 (quatro) meses de participação em competições organizadas pela CONMEBOL pela infração ao artigo 15.1 do Código Disciplinar da CONMEBOL. O tempo da sanção começa a partir do dia seguinte à notificação da presente decisão.

2º. ADVERTIR expressamente o jogador PABLO DANIEL CEPPELINI GATTO que, em caso de reincidência na infração da disciplina esportiva de natureza igual ou similar à que deu origem ao presente processo, será aplicado o disposto no Art. 27 do Código Disciplinar da CONMEBOL e as consequências que do mesmo possam advir.

3º. NOTIFICAR o jogador PABLO DANIEL CEPPELINI GATTO e o CLUB ALIANZA LIMA.

Contra esta decisão caberá recurso perante a Comissão de Apelações da CONMEBOL no prazo de 7 (sete) dias corridos a partir do dia seguinte à notificação dos fundamentos desta decisão, de acordo com o Artigo 64.1 do Código Disciplinar da CONMEBOL. O recurso deverá cumprir as formalidades exigidas no artigo 64.3 do Código Disciplinar da CONMEBOL. Em conformidade com o Art. 64.4 do Código Disciplinar da CONMEBOL, a quota de apelação de USD 3.000 (TRÊS MIL DÓLARES ESTADUNIDENSES) devem ser pagos por transferência bancária."

Retrospecto do jogador

Uruguaio teve passagens por clubes como Atlético Nacional, Cuiabá e acabou tendo seu contrato rescindido com o time brasileiro por desentendimentos com a diretoria. O clube havia notificado, na época, que não estava de acordo com comportamentos do jogador fora de campo, além de ter ocorrido uma briga com a diretoria do equipe.

- O Cuiabá informa a rescisão de contrato com o meia Pablo Ceppelini. O clube agradece ao atleta uruguaio pelo período que vestiu a camisa do Dourado e deseja boa sorte no decorrer da carreira - publicou o clube nas redes sociais.