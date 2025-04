Torcedores do Palmeiras invadem perfil de repórter após estreia na Libertadores

Alguns torcedores do Palmeiras "invadiram" o perfil da jornalista Janice de Castro, do Paramount+, após a vitória contra o Sporting Cristal. O motivo foram as perguntas realizadas pela repórter aos jogadores do Alviverde. Enquanto uns criticaram a profissional, outros saíram em defesa da jornalista.

- Você ainda não marcou gols em clássicos e estava faltando gol em um jogo grande, decisivo. Acha que foi um dos seus gols mais decisivos pelo Palmeiras? - questionou Janice a Estevão.

- Entrevista com Richard Ríos, que perdeu a vaga de titular, mas entrou, mostrou seu valor e fez um gol muito importante. Um gol super importante para você e para o Palmeiras - disse a repórter para Ríos.

O colombiano ficou incomodado com a pergunta e respondeu: "Boa noite, eu já falei que aqui não tinha titular, e você falar que eu perdi a vaga eu acho um pouco feio". O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 3 a 0 na primeira rodada da Libertadores, com gols de Estevão, Ríos e Piquerez.

O que vem por aí para o Palmeiras?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (6), contra o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Ilha do Recife. Já o Sporting Cristal encara o UTC Cajamarca, fora de casa, pelo campeonato peruano.

