Roger Machado voltou a falar sobre racismo no futebol

Antes de empatarem em 1 a 1 na partida de estreia pelo Grupo F da Copa Libertadores da América, Bahia e Internacional promoveram de conscientização contra o racismo. Os clubes posaram com faixa e o Colorado ainda exibiu patch na camisa usada para começar partida. Após o confronto, o técnico do Alvirrubro Roger Machado voltou a falar sobre o racismo no futebol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O treinador gaúcho comentou o caso registrado no confronto entre Internacional e Sport, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, ocorrido na segunda (31), no estádio do Sesc, em Porto Alegre. O clube gaúcho acabou punido pelo STJD. Roger enfatizou ser preciso seguir no combate contra este tipo de preconceito:

– Tem que seguir educando e responsabilizando quem têm esses atos. Não são 400 anos desse tipo de atitude que vão ser resolvidos em pouco tempo. O caminho tem sido feito. Ele é árduo. A luta é diária. A gente segue lutando, apontado, já tem mecanismo para punir e apurar – disse, para depois acrescentar:

continua após a publicidade

– Acredito muito no processo educativo, mas é preciso também responsabilizar e punir aqueles que o fazem. E é uma responsabilidade de todos.

“Futebol é representativo”

Depois, o técnico fez a comparação do futebol com o que se vive fora do campo, na sociedade:

– O futebol, para mim, é muito representativo do extrato do que nós somos como sociedade. Amplificado pelas emoções à flor da pele, que não justificariam nada, mas, infelizmente, isso é o que realmente acontece. Precisamos todos nos responsabilizar e trabalhar no dia a dia para que isso deixe de acontecer.

Roger Machado fechou sua resposta com uma opinião forte:

– A gente precisa entender que no dia em que ninguém mais for ofendido, o racismo não acabou.