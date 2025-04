O Bahia estreou na fase de grupos da Libertadores 2025 com empate por 1 a 1 contra o Internacional, na noite da última quinta-feira, na Arena Fonte Nova. O estádio, inclusive, é um amuleto para o Tricolor na competição, já que das sete partidas realizada na praça esportiva, o Tricolor não perdeu nenhuma.

Lucho Rodríguez em Bahia x Internacional Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Antes do Bahia e Internacional desta quinta, baianos e gaúchos também tinham se enfrentado pelas quartas de final da Libertadores de 1989. O Tricolor perdeu o primeiro jogo e ficou só no 0 a 0 no jogo da volta, que foi rodeado de polêmicas por conta das fortes chuvas em Salvador. Ou seja, os únicos dois empates do Esquadrão em casa foram as partidas contra o Inter.

Antes disso, o Bahia somou cinco vitórias na Fonte Nova pela competição continental, uma delas, inclusive, contra o Colorado, pela fase de grupos daquele mesmo ano.

Veja todos os jogos do Bahia em casa na Libertadores:

Bahia 3 x 2 San Lorenzo (ARG) - quartas de final da Libertadores de 1960;

- quartas de final da Libertadores de 1960; Bahia 1 x 0 Internacional - fase de grupos da Libertadores de 1989;

- fase de grupos da Libertadores de 1989; Bahia 3 x 2 Marítimo (VEN) - fase de grupos da Libertadores de 1989;

- fase de grupos da Libertadores de 1989; Bahia 4 x 1 Deportivo Táchira (VEN) - fase de grupos da Libertadores de 1989;

- fase de grupos da Libertadores de 1989; Bahia 2 x 1 Universitario (PER) - oitavas da Libertadores de 1989;

- oitavas da Libertadores de 1989; Bahia 0 x 0 Internacional - quartas da Libertadores de 1989;

- quartas da Libertadores de 1989; Bahia 1 x 1 Internacional - fase de grupos da Libertadores 2025.

Próximos desafios do Bahia em casa

A escrita se manteve contra o Inter, mas o Bahia ainda terá mais três jogos na Arena Fonte Nova nesta fase de grupos da Libertadores. O próximo será contra o Atlético Nacional (COL), no dia 24 de abril, pela terceira rodada. Logo em seguida, o Tricolor baiano recebe o Nacional (URU), no dia 7 de maio.