O Flamengo não teve um desempenho a altura do que o torcedor espera na vitória por 1 a 0 contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Após a partida, o atacante Bruno Henrique enalteceu a importância da vitória, e relatou as dificuldades que o elenco passou até chegar na sede do confronto no país sul-americano.

- Primeiramente, parabenizar o grupo pela entrega e, como você frisou, não é desculpa, mas 12 horas de viagem... Chegamos aqui na imigração, uma pessoa só atendendo mais de 50 funcionários do Flamengo, onde ficamos uma hora e meia, mais ou menos duas horas para poder ser atendido. E mesmo assim, ganhamos hoje - iniciou Bruno Henrique, atacante do Flamengo.

Bruno Henrique na partida contra o Deportivo Táchira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Tivemos dificuldade, uma linha de cinco, onde a equipe deles foi bem postada. A gente, mesmo com quatro atacantes rápidos ali, fomos bem marcados. Aequipe atrás foi muito sólida, nossos volantes muito bem também. Então, como falei, não é desculpa, mas o importante é que a equipe consegiu a vitória. Somamos os três pontos aqui hoje, talvez não apresentamos um futebol que o torcedor queira ver , mas os três pontos valeu - completou.

Nas redes sociais, Bruno Henrique celebrou a vitória do Flamengo.

- Primeiro passo da nossa trajetória, vamos em frente - escreveu o atacante.

Como foi o jogo

Intensidade e objetividade, duas coisas que faltaram ao Flamengo, que contou com muita dificuldade no meio-campo (sem um homem de criação) no primeiro tempo. A equipe de FIlipe Luís até conseguiu levar perigo ao gol adversário uma vez ou outra, mas sem objetividade. Luiz Araújo, por exemplo, perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro Jesús Camargo aos 26 minutos. O time da casa, por sua vez, não demonstrou, nos primeiros 47' de jogo, que poderia assustar a principal equipe do grupo.

O Rubro-Negro voltou mais ligado do intervalo, propondo mais o jogo. E foi assim que a equipe brasileira abriu o placar aos 12 minutos. Juninho, que tinha acabado de entrar, aproveitou cabeçada do Bruno Henrique e, de peito, mandou a bola para o fundo da rede pelo Flamengo. O Táchira, que apresentou muita falhas técnicas, como erros de troca de passes, chegou perto do empate nos acréscimos, quando ameaçou o gol de Rossi.

