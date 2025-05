Libertadores: Estudiantes vence a LaU e assume a liderança do Grupo A

O Estudiantes venceu a Universidad de Chile por 3 a 0 no Estádio Nacional, em Santiago, no encerramento da quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Os gols da equipe argentina foram marcados por Palacios, Ascacíbar e Carrillo.

Com o resultado, o Estudiantes assumiu a liderança da chave, com nove pontos conquistados. A Universidad de Chile, a "LaU", permanece na segunda colocação, com sete. O Botafogo é o terceiro, com seis pontos, enquanto o Carabobo ocupa a lanterna, com apenas um ponto somado.

Na próxima rodada, o time de La Plata visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no dia 15 de maio, às 21h. A partida pode ser decisiva para o futuro do Glorioso na competição. Já a Universidad de Chile recebe o Carabobo em casa.

O jogo

A primeira grande chance da partida foi do Estudiantes, quando Arzamendia arriscou de fora da área, obrigando o goleiro Mansilla a fazer excelente defesa. A resposta da equipe da casa veio com Di Yorio, também em chute de fora da área, mas sem levar grande perigo ao gol adversário.

O Estudiantes abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Palacios finalizando dentro da área. Pouco depois, Ascacíbar ampliou de cabeça, aproveitando cruzamento preciso.

Dominando a partida, a equipe da Argentina não demorou a marcar o terceiro gol, anotado pelo camisa 9, Carrillo.

Estudiantes encaminhou vaga na próxima fase (Foto: Estudiantes)

A segunda etapa seguiu o mesmo ritmo da primeira: com o Estudiantes dominando a partida, mantendo a posse de bola e criando as principais chances, com Ascacíbar, Carrillo e Arzamendia se destacando. O placar, no entanto, seguiu 3 a 0 e garantiu três pontos aos argentinos.