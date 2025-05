Vitinho foi um dos nomes do Botafogo na vitória diante do Carabobo nesta terça-feira (6), pela Libertadores. O lateral abriu o placar para o Glorioso na vitória por 2 a 1 na Venezuela. Esse foi o segundo gol marcado pelo jogador com a camisa alvinegra, o primeiro na competição. Ele exaltou a importância do gol no momento do confronto.

— Feliz por estar novamente contribuindo com meus companheiros de equipe, um gol em um momento importante da partida e o meu primeiro na Libertadores. Sempre importante para ganhar cada vez mais confiança. Sem dúvidas que o mais valioso foi a vitória da nossa equipe, três pontos fundamentais e fico muito feliz por isso — disse Vitinho.

Com o resultado, o Botafogo chegou a seis pontos e terá dois jogos decisivos na competição. O Alvinegro decidirá a classificação no Estádio Nilton Santos, diante de Estudiantes e Universidad de Chile.

— Uma vitória que a gente precisava. Todo jogo de Libertadores é sempre difícil e dessa vez não foi diferente. A equipe toda lutou e se dedicou bastante e fomos recompensados na parte final da partida. Feliz por mais esses três pontos e vamos firmes para os dois próximos jogos da Libertadores, vamos encarar como duas finais — finalizou.

O Glorioso volta a campo no próximo domingo (11), diante do Internacional, pelo Brasileirão.

