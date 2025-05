Pai de Anitta detona técnico do Botafogo e pede ídolo do Flamengo

Mesmo após vencer fora de casa pela Copa Libertadores, Renato Paiva ainda está longe de conquistar o carinho dos torcedores do Botafogo. Nas redes sociais, Mauro Machado, pai da cantora Anitta, não poupou críticas ao treinador e sugeriu a chegada de outro português: Jorge Jesus, ídolo do Flamengo, o maior rival do Glorioso.

Jorge Jesus está livre no mercado após ser demitido do Al-Hilal, da Árabia Saudita. O técnico chegou a ser cogitado para assumir o comando da Seleção Brasileira, mas foi escanteado após o suposto acerto da CBF com Carlo Ancelloti. Pelo Flamengo, o português conquistou Campeonato Brasileiro (2019), Copa Libertadores (2019), Campeonato Carioca (2020), Supercopa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2020).

- Precisamos de um técnico urgentemente. Renato Paiva está perdido. Time sem preparo físico. Não sabe nem acertar e posicionar uma defesa. Não sabe explorar o potencial do elenco e mostra não entender o potencial e características individuais de seus atletas. Como só contratamos técnicos portugueses, sugiro fazer uma proposta ao JORGE JESUS urgentemente - escreveu Painitto.

Comentário de Painitto na foto no post do Botafogo (Foto: Reprodução)

Organizada do Botafogo pede saída do técnico

Principal torcida organizada do Botafogo, a Fúria Jovem publicou manifesto na noite da última terça-feira (6), após a vitória sobre o Carabobo, na Venezuela, pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores, pedindo a saída do técnico Renato Paiva.

No texto divulgado nas redes sociais, a torcida indica que o elenco "não abraçou" o trabalho do português contratado no fim de fevereiro. O grupo destacou o investimento feito por John Textor e a queda de desempenho do atual campeão brasileiro e continental.

Renato Paiva no Botafogo

Paiva foi anunciado como técnico do time no final de fevereiro. O treinador teve o mês de março inteiro para preparar a equipe, mas desde que começaram os jogos ele tem enfrentado desconfiança da torcida.

Os resultados também não ajudam. À exceção das vitórias no clássico com o Fluminense (2 a 0) e sobre o Capital-DF (4 a 0), o Botafogo tem feito partidas no máximo razoáveis. No Brasileirão, o time é apenas o 12º colocado, e na Libertadores ocupa a 3ª posição — portanto, fora da zona de classificação às oitavas.