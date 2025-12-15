menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo jogará fase preliminar da Libertadores; veja possíveis adversários

Glorioso 'torcia' por uma final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Fluminense para vaga direta

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/12/2025
04:00
Botafogo jogará a fase preliminar da Libertadores em 2026 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a final da Copa do Brasil definida entre Corinthians e Vasco, está confirmado: o Botafogo precisará passar pelas fases prévias de mata-mata da Libertadores para ir à fase de grupos. O Glorioso fica de olho no sorteio da próxima quinta-feira (18) para conhecer seus adversários.

O Botafogo, com a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, estará no Pote 1 do sorteio da segunda fase classificatória. Pelo cenário atual de projeções, o Alvinegro pode enfrentar qualquer equipe do Pote 2, que tem Liverpool-URU, Carabobo (VEN), O'Higgins (CHI), Bolívia 3 (The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí), Equador 3 (Barcelona ou LDU), além dos três clubes que avançarão da primeira fase de mata-mata.

Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Disputarão a primeira fase da Libertadores 2 de Mayo (PAR), Alianza Lima (PER), Deportivo Táchira (VEN), Juventud de Las Piedras (URU), Universidad Católica-EQU e Bolívia 4 (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo). Daí sairão os três classificados para a segunda fase, cruzando o caminho do Glorioso.

Os quatro vencedores da segunda fase disputarão a terceira, em sorteio com cruzamento pré-estabelecido, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O Botafogo, vale lembrar, foi campeão em 2024 em campanha que aconteceu desde as prévias, eliminando Aurora-BOL e Red Bull Bragantino.

Na edição deste ano, vencida pelo Flamengo na final contra o Palmeiras, o Botafogo terminou em segundo no Grupo A, atrás do Estudiantes-ARG, e foi eliminado nas oitavas de final pela LDU-EQU.

A Libertadores 2026 tem um calendário definido com datas-base da Conmebol. Confira abaixo:

4 e 11/2/2026 – 1ª fase
18 e 25/2 – 2ª fase
4 e 11/3 – 3ª fase
18/3 – Sorteio da fase de grupos
8/4 a 27/5 – Fase de grupos
12 e 19/8 – Oitavas de final
9 e 16/9 – Quartas de final
14 e 21/10 – Semifinais
28/11 – Final

