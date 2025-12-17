Xabi Alonso surpreende em escalação com Endrick no Real Madrid

Nesta terça-feira (17), Xabi Alonso surpreendeu no duelo contra o Talavera, pela Copa do Rei, e escalou Endrick como titular pela primeira vez na temporada. O treinador optou por uma equipe mista, mas, mesmo com outras opções ofensivas, colocou o ex-Palmeiras desde o início, formando o trio de ataque com Kylian Mbappé e Gonzalo García.

Em meio a rumores sobre uma possível saída, Xabi Alonso afastou os boatos e manteve Endrick entre os titulares do Real Madrid. Será a primeira vez que o atacante começa uma partida desde maio de 2025, quando a equipe ainda era comandada por Carlo Ancelotti. Além disso, o jovem brasileiro pode ganhar mais minutos para mostrar suas qualidades, já que somou apenas 24 minutos em campo na temporada 2025/26 sob o comando de Xabi Alonso.

Além de Endrick, Mastantuono volta ao time titular, atuando mais recuado no meio-campo. O argentino não iniciava uma partida desde 1º de novembro. Mbappé segue entre os titulares, assim como Arda Güler e Carreras. Recuperado de lesão, Huijsen também começa jogando. Carreras atuará como zagueiro, enquanto Fran García assume a lateral direita. Ceballos retorna ao meio-campo, David Jiménez aparece na lateral esquerda e Lunin será o goleiro. Confira os 11 titulares:

⚽ GOL: Lunin

⚽ LE: David Jiménez

⚽ ZAG: Huijsen

⚽ ZAG: Álvaro Carreras

⚽ LD: Fran García

⚽ MEI: Arda Güler

⚽ MEI: Ceballos

⚽ MEI: Mastantuono

⚽ ATA: Gonzalo García

⚽ ATA: Mbappé

⚽ ATA: Endrick

Endrick pode estar de saída do Real Madrid

O Lyon, da França, busca a contratação do atacante Endrick, do Real Madrid. O interesse do clube francês surgiu após o jovem camisa nove perder espaço na equipe comandada por Xabi Alonso.

Segundo apuração do LANCE!, o Lyon já realizou todos os contatos necessários com o Real Madrid e com o estafe de Endrick. A proposta apresentada agradou bastante ao atacante, que vê com bons olhos a possibilidade de defender o clube francês.

Endrick comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

O Lyon é tratado como um destino viável não apenas pelas condições oferecidas, mas também pela tradição do clube em contar com jogadores brasileiros. A presença do técnico Paulo Fonseca, conhecido pelo bom trabalho com atletas do país, também pesa a favor.

O Real Madrid, porém, não pretende negociar Endrick em definitivo e avalia com mais interesse a possibilidade de um empréstimo, inclusive de curto prazo, por seis meses. A ideia do Lyon é oferecer mais tempo de jogo ao atacante, permitindo que ele ganhe ritmo visando a disputa da Copa do Mundo de 2026.

