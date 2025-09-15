Lewandowski revela que ficou perto fechar com clube da Premier League

Na quarta temporada pelo Barcelona, Robert Lewandowski revelou que esteve muito perto de vestir a camisa do Manchester United. Em entrevista ao portal espanhol "As", divulgada neste domingo (14), o atacante polonês contou bastidores de uma ligação com Sir Alex Ferguson, ainda nos tempos de Borussia Dortmund, em 2012.

— (Sir Alex) Ferguson me ligou e eu retornei. Ele falou comigo, mas eu não conseguia entender nada com o sotaque dele. Tentei me concentrar para entendê-lo. Eu disse ‘claro, claro’, mas ele não conseguia entender nada. Eu disse que sim, e ele esteve perto. Mas o presidente do Dortmund disse que eles não podiam me vender. Não era o momento certo — revelou o atacante.

Na mesma conversa, Lewandowski explicou que também recebeu uma oferta do Blackburn, mas que a decisão de jogar pelo United já estava tomada.

Lewandowski em ação pelo Borussia Dortmund (Foto: AFP)

— Eu queria ir para o Blackburn, mas não tinha decidido ainda. Pelo Manchester United, eu já tinha decidido e tinha dito sim. Queria assinar com eles e ver Sir Alex Ferguson, mas o Dortmund preferiu segurar minha saída para valorizar a transferência — continuou Lewa, que afirmanão guarda arrependimentos da negociação frustrada.

— Cada movimento que fiz foi uma decisão minha, fiz porque eu queria e não porque outra pessoa queria — finalizou.

Carreira de Lewandowiski

A carreira de Lewandowski seguiu em alta no Dortmund até 2014, quando se transferiu para o Bayern de Munique, clube em que viveu seu auge como artilheiro. Pelos Bávaros, o polonês marcou 344 gols em 375 partidas e conquistou sete Bundesligas, uma Champions League e três Copas da Alemanha. Nos prêmios individuais, Lewa foi artilheiro do campeonato seis vezes e conquistou o Fifa The Best em duas oportunidades.

No verão de 2022, assinou com o Barcelona, onde se tornou referência ofensiva e já soma 101 gols em 147 partidas. Pelo Barça, foi campeão de La Liga duas vezes, com uma artilharia, da Supercopa da Espanha e da Copa do Rey.

