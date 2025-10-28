Brasileiros são decisivos e Al-Hilal avança às quartas da Copa do Rei Saudita

O Al-Hilal garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Rei Saudita nesta terça-feira (28). Em duelo válido pelas oitavas de final, o atual bicampeão venceu o Al-Okhdood Club por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Marcos Leonardo, em um pênalti sofrido por Kaio César. A equipe agora aguarda a definição do próximo adversário na competição.

Com o avanço na Copa, o Al-Hilal foca seu caminho agora para a sequência de jogos importantes. O próximo compromisso é pela liga, já na próxima sexta-feira (31), quando enfrenta o Al-Shabab. Na terça-feira seguinte (04), o duelo será pela AFC Champions Elite, quando visita o Al-Gharafa.

Brilho brasileiro

O gol da equipe de Simone Inzaghi foi marcado por Marcos Leonardo, de pênalti, nos acréscimos da primeira etapa. O ex-Santos chegou ao sétimo gol na temporada, sendo o segundo em dois jogos. Na última sexta-feira (24), o brasileiro marcou na vitória contra o Al-Ittihad.

Outro jogador importante foi Kaio César, que sofreu o pênalti cobrado por Marcos Leonardo. O atacante destacou o desempenho coletivo e a importância da vitória em um confronto eliminatório. Além disso, o brasileiro ressaltou a maturidade do Al-Hilal em um jogo difícil e elogiou a capacidade do elenco em lidar com a pressão.

— Foi um jogo muito duro, como é de costume nas partidas eliminatórias. O nosso time se comportou muito bem e conseguimos avançar jogando fora de casa. O adversário era qualificado, mas soubemos nos impor desde o início. Graças a Deus, estamos classificados e agora ficamos no aguardo do próximo adversário — disse o jogador, que também projetou os próximos desafios, reforçando a importância da preparação e da constância.

— Nós temos uma sequência de jogos decisivos; o primeiro já foi superado hoje. Agora, temos um jogo importante pela liga, que é o nosso principal foco. Jogaremos em casa e queremos manter essa boa fase — completou.

Kaio César em ação pelo Al-Hilal (Divulgação/Al Hilal)

Al-Hilal na temporada

Invicto na temporada, o Al-Hilal ocupa a terceira colocação no Campeonato Saudita, com 14 pontos em seis jogos. Na Champions Elite, lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento — três vitórias em três partidas.

