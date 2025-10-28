menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Barcelona rivaliza com rivais ingleses por Greenwood; veja

Atacante inglês foi o artilheiro da última Ligue 1

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/10/2025
20:07
Mason Greenwood comemora gol pelo Olympique de Marselha (Foto: Christophe Simon / AFP)
imagem cameraMason Greenwood comemora gol pelo Olympique de Marselha (Foto: Christophe Simon / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Mason Greenwood se destaca no Olympique de Marselha, atraindo interesse de Barcelona, Tottenham e West Ham.
Tottenham busca novos atacantes devido à falta de gols.
Barcelona lidera a corrida para contratar Greenwood.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Mason Greenwood vai colocando em prática a expectativa que atraiu quando surgiu no Manchester United e seu desempenho no Olympique de Marselha vem atraindo interessados. Além do Barcelona, Tottenham e West Ham estão monitorando o atacante de 24 anos, de acordo com o "TEAMtalk".

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A falta de gols dos atacantes do Tottenham neste início de temporada leva Thomas Frank a começar a monitorar e identificar novos alvos e Greenwood é o principal deles. Porém, segundo o veículo inglês, o Barcelona é quem lidera a corrida para contar com o atacante revelado pelo Manchester United. O West Ham é o terceiro time nesta disputa.

continua após a publicidade

Greenwood era visto como um dos talentos mais promissores das categorias de base do Manchester United nos últimos anos, mas acusações criminais graves acabaram sendo retiradas pelo "Crown Prosecution Services" e o permitiram voltar a jogar futebol, inicialmente pelo Getafe.

GlY861-XsAAxdE3
Greenwood é um dos destaques do Olympique de Marselha e atrai interesse do Barcelona e do Tottenham (Foto: Divulgação/X)

Desempenho no Olympique de Marselha é destacável

Após a passagem por La Liga, Mason Greenwood foi contratado pelo Olympique de Marselha em julho de 2024. Logo em sua primeira temporada na França, o atacante marcou 30 gols nas 48 partidas que disputou por todas as competições. Em 2025/26, o ritmo segue o mesmo. Em 12 jogos até então, Greenwood balançou as redes oito vezes e concedeu outras quatro assistências, o que justifica o interesse de Barcelona, Tottenham e West Ham.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias