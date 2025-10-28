Barcelona rivaliza com rivais ingleses por Greenwood; veja
Atacante inglês foi o artilheiro da última Ligue 1
Mason Greenwood vai colocando em prática a expectativa que atraiu quando surgiu no Manchester United e seu desempenho no Olympique de Marselha vem atraindo interessados. Além do Barcelona, Tottenham e West Ham estão monitorando o atacante de 24 anos, de acordo com o "TEAMtalk".
A falta de gols dos atacantes do Tottenham neste início de temporada leva Thomas Frank a começar a monitorar e identificar novos alvos e Greenwood é o principal deles. Porém, segundo o veículo inglês, o Barcelona é quem lidera a corrida para contar com o atacante revelado pelo Manchester United. O West Ham é o terceiro time nesta disputa.
Greenwood era visto como um dos talentos mais promissores das categorias de base do Manchester United nos últimos anos, mas acusações criminais graves acabaram sendo retiradas pelo "Crown Prosecution Services" e o permitiram voltar a jogar futebol, inicialmente pelo Getafe.
Desempenho no Olympique de Marselha é destacável
Após a passagem por La Liga, Mason Greenwood foi contratado pelo Olympique de Marselha em julho de 2024. Logo em sua primeira temporada na França, o atacante marcou 30 gols nas 48 partidas que disputou por todas as competições. Em 2025/26, o ritmo segue o mesmo. Em 12 jogos até então, Greenwood balançou as redes oito vezes e concedeu outras quatro assistências, o que justifica o interesse de Barcelona, Tottenham e West Ham.
