Espanha e Alemanha decidem o título da Nations League Feminina
Seleções garantiram vaga na final nesta terça-feira (28)
A final da Liga das Nações Feminina será entre Alemanha e Espanha. As duas seleções confirmaram a vaga nesta terça-feira (28) ao superarem França e Suécia nas semifinais da competição.
A grande final entre Espanha e Alemanha promete reunir duas das potências do futebol europeu feminino e reeditar duelos históricos entre seleções multicampeãs. A data e o local da decisão ainda serão confirmados pela UEFA.
O calendário da Nations League Feminina prevê que as fases decisivas se estendam até o fim do ano. Após o empate geral na fase de grupos, as semifinais foram disputadas entre os dias 20 e 28 de outubro de 2025.
As seleções que não avançaram à decisão (França e Suécia) ainda terão pela frente a disputa pelo terceiro lugar, marcada para ocorrer em dois jogos entre 26 de novembro e 2 de dezembro. Já a grande final, também em formato de ida e volta, definirá a campeã europeia do torneio.
Como foram as classificações na Nations League Feminina
A Alemanha garantiu sua classificação ao empatar com a França por 2 a 2, em confronto equilibrado. As alemãs já haviam levado a melhor no jogo de ida, por 1 a 0, e agora asseguraram o retorno a uma final continental.
Do outro lado da chave, a Espanha, atual campeã mundial, manteve o ritmo dominante e goleou a Suécia por 4 a 0, fechando o confronto com placar agregado de 5 a 0.
