90 minutos no futebol: como essa regra surgiu?

No início, as partidas de futebol não tinham duração padronizada.

No início do futebol, ainda no século XIX, não havia uma padronização sobre a duração dos jogos. Cada partida era organizada de forma independente, com as equipes combinando antes do início quanto tempo o jogo duraria. Essa falta de uniformidade causava confusões e divergências, especialmente em competições entre times de diferentes regiões. O Lance! te conta a história dos 90 minutos no futebol.

Foi na Inglaterra, berço do futebol moderno, que a necessidade de criar regras mais claras e universais começou a ganhar força. Com o crescimento do esporte e a organização das primeiras competições oficiais, tornou-se fundamental estabelecer um tempo fixo de jogo.

A Football Association, criada em 1863, foi a primeira entidade a estabelecer regras padronizadas para o futebol. Entre essas normas, definiu-se que a duração ideal de uma partida deveria ser de 90 minutos, divididos em dois tempos iguais de 45 minutos cada, com um intervalo de descanso entre eles.

Essa padronização foi fundamental para a evolução do futebol como um esporte competitivo e organizado, permitindo a realização de torneios, campeonatos e confrontos internacionais de forma justa.

Por que 90 minutos?

A escolha dos 90 minutos não foi aleatória. Ela foi baseada em experiências práticas das primeiras partidas organizadas no Reino Unido.

Jogos de 90 minutos equilibravam bem o esforço físico exigido dos jogadores com a necessidade de manter a dinâmica e o interesse do público. Era uma duração suficientemente longa para permitir a alternância de ataques e defesas, estratégias de jogo e reviravoltas no placar, sem tornar o espetáculo excessivamente cansativo ou monótono.

Outro fator relevante foi o padrão dos jogos entre clubes importantes, como o Sheffield FC e o London FC, que já praticavam partidas com essa duração antes da padronização oficial. A experiência desses clubes influenciou diretamente a Football Association a adotar os 90 minutos como norma.

Com o tempo, essa regra foi sendo absorvida em outros países que adotaram o futebol, consolidando-se como um padrão internacional.

A estrutura dos dois tempos de 45 minutos

Além da definição dos 90 minutos, estabeleceu-se que o jogo seria dividido em dois tempos de 45 minutos, separados por um intervalo de 15 minutos.

Essa divisão cumpre duas funções importantes:

Recuperação física: O intervalo permite que os jogadores descansem, reidratem-se e se preparem para o segundo tempo, preservando o rendimento físico e reduzindo o risco de lesões.

O intervalo permite que os jogadores descansem, reidratem-se e se preparem para o segundo tempo, preservando o rendimento físico e reduzindo o risco de lesões. Ajuste tático: O intervalo oferece uma oportunidade para os treinadores corrigirem estratégias, fazerem substituições e reorganizarem o time de acordo com as necessidades do jogo.

Essa estrutura tornou o futebol ainda mais interessante, dando margem para reviravoltas emocionantes no segundo tempo e aumentando a imprevisibilidade dos resultados.

As exceções e as prorrogações

Embora a duração padrão de uma partida de futebol seja de 90 minutos, existem situações específicas em que o tempo pode ser estendido.

Nas fases eliminatórias de competições, como Copas do Mundo ou campeonatos de mata-mata, se o jogo termina empatado, são disputados mais dois tempos de 15 minutos, totalizando 30 minutos de prorrogação. Se persistir o empate, a decisão vai para os pênaltis.

Além disso, durante cada tempo, o árbitro pode conceder acréscimos — conhecidos como "tempo de compensação" — para repor o tempo perdido com substituições, atendimentos médicos, revisões de VAR e outras interrupções.

Essas adaptações garantem que o tempo efetivo de jogo se aproxime ao máximo do que foi originalmente proposto, mantendo a justiça esportiva.

A tradição dos 90 minutos no futebol

A decisão de fixar a duração das partidas de futebol em 90 minutos, tomada no século XIX na Inglaterra, moldou profundamente o esporte como o conhecemos hoje.

Essa estrutura equilibra perfeitamente a resistência física dos jogadores, o interesse do público e a dinâmica estratégica do jogo. Mais do que uma simples regra, os 90 minutos representam a tradição, a história e a identidade do futebol em todo o mundo.

Ao assistir a um jogo, cada apito inicial carrega consigo essa herança, mantendo viva a essência de um esporte que nasceu nos campos ingleses e conquistou os corações de milhões ao redor do planeta.