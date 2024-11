Lesões do Manchester City desfalcam sete seleções na Data Fifa

Com quase metade do elenco no departamento médico ou voltando de alguma contusão recente, o Manchester City irá desfalcar sete países nas duas próximas rodadas da Nations League. Acostumado a ter quase todos os seus jogadores convocados a cada Data Fifa, o clube inglês tem no momento 11 jogadores fora de suas seleções por contusão.

A lista de desfalques atinge Bélgica (Kevin de Bruyne e Jeremy Doku), Espanha (Rodri, fora da temporada devido a uma lesão de ligamento), Holanda (Nathan Aké), Inglaterra (Jack Grealish, John Stones e Phil Foden), Noruega (Oscar Bobb), Portugal (Matheus Nunes e Rúben Dias) e Suíça (Manuel Akanji).

O time comandado por Pep Guardiola vive péssima sequência na temporada. O treinador espanhol, inclusive, afirmou que é impossível manter o rendimento do Manchester City diante da sequência de lesões na equipe.

Derrotas do Manchester City rendem pior sequência da carreira de Guardiola

O Manchester City perdeu para o Brighton de 2 a 1, no último sábado (9), pela 11ª rodada da Premier League, e rendeu a pior sequência da carreira ao técnico Pep Guardiola. Este foi o quarto revés consecutivo dos Cityzens, marca nunca vivida pelo treinador espanhol anteriormente.

Além de ter sacramentado a marca inédita do treinador, este foi o jogo que alguns dos jogadores cortados na Data Fifa se lesionaram. Foram os casos de Phil Foden e Matheus Nunes, que atuaram os 90 minutos da partida, De Bruyne, que entrou no segundo tempo, e de dois jogadores que nem saíram do banco: Aké e Akanji.

Antes da derrota para o Brighton, os Sky Blues haviam sido derrotados por Tottenham (2 a 1, pela Copa da Liga Inglesa), Bournemouth (2 a 1, pela Premier League) e Sporting (4 a 1, pela Champions League). Sob o comando de Guardiola, o City sequer perdera três partidas seguidas antes da atual fase.

