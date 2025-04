Ancelotti aposta fichas em virada do Real Madrid sobre o Arsenal

Nem mesmo a derrota por 3 a 0 do Real Madrid para o Arsenal, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, abalou a confiança do técnico Carlo Ancelotti. Em coletiva de imprensa deste sábado (12), antes do duelo contra o Alavés na 31ª rodada de La Liga, o italiano de 62 anos foi questionado sobre uma possível remontada do clube merengue, e relembrou algumas vezes em que superou a equipe superou adversidades.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não sei… mas vamos tentar. O Real Madrid é o único que já fez isso muitas vezes, e vai tentar mais uma vez. Estamos conscientes de quanto a nossa torcida, o nosso estádio, podem nos ajudar. Já fizemos isso muitas vezes e digo: vamos tentar até o último minuto, até a última bola. Começando por amanhã - disse Ancelotti.

continua após a publicidade

As reviravoltas fazem parte do DNA do clube espanhol, já foi responsável por diversas viradas e momentos épicos, principalmente em Champions League. Em exemplo mais recente, na temporada anterior, a equipe merengue precisou vencer o Bayern de Munique na semifinal, de virada, por 2 a 1 (4 a 3 no agregado), garantiu a vaga na decisão e foi campeão em cima do Borussia Dortmund.

Porém, nem mesmo o passado vitorioso no comando da equipe é suficiente para mantê-lo no cargo. Pressionado no Real Madrid, Carlo Ancelotti não tem sua permanência garantida, embora tenha contrato até junho de 2026. O treinador italiano já esteve na mira da Seleção Brasileira, embora Jorge Jesus pareça um dos nomes favoritos para a função.

continua após a publicidade

➡️ Além de De Bruyne, outro ídolo pode estar se despedindo do Manchester City

Ancelotti vive má fase com o Real Madrid

Na atual temporada, Ancelotti sofreu uma dura derrota na final da Supercopa da Espanha quando o Real Madrid foi derrotado por 5 a 2 para o Barcelona, em janeiro. Atualmente, o Real Madrid ocupa a vice-liderança da La Liga com quatro pontos de desvantagem para os Culés e estão em uma situação muito complicada na Champions League após uma derrota da equipe de Carlo Ancelotti por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final para o Arsenal.

Apesar da má fase, o Real Madrid chegou à final da Copa do Rei, onde tem a chance de dar o troco no Barcelona pela derrota na final da Supercopa da Espanha. O confronto será no dia 26 de abril, em Sevilha.