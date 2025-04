Luka Modric, do Real Madrid, será proprietário de clube do Reino Unido

Na manhã desta segunda-feira (14), o jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que Luka Modric, meio-campista do Real Madrid, está prestes a se tornar um dos acionistas do Swansea City, clube galês que disputa a segunda divisão do futebol inglês (Championship).

Segundo Romano, o croata de 39 anos já fechou um acordo para integrar o grupo de proprietários do clube, em um movimento que marca o início de sua transição para a vida pós-carreira — embora o jogador siga determinado a continuar atuando pelo Real Madrid além desta temporada.

Relação do investimento com a carreira de Modric

O investimento de Modric não deve afetar sua trajetória dentro de campo, mas representa um passo estratégico em sua ligação com o futebol. Capitão da seleção da Croácia e vencedor da Bola de Ouro em 2018, o atleta tem longa relação com o futebol britânico: antes de se transferir para o Real Madrid em 2013, ele disputou 160 partidas pelo Tottenham.

Agora, ao se juntar à nova gestão do Swansea City, Modric entra em uma fase inédita. O clube, atualmente na 12ª posição da Championship, passou recentemente por uma mudança no comando: em novembro, os então proprietários Jason Levien e Steve Kaplan venderam a maior parte das ações para um novo grupo liderado por Andy Coleman, com participação de Brett Cravatt, Nigel Morris e Jason Cohen.

