imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Porto está próximo de acerto com jogador do Arsenal; veja

Zagueiro deixará os Gunners para abrir espaço para outro reforço

imagem cameraJakub Kiwior está de saída do Arsenal e deve reforçar o Porto (Foto: Thibaud MORITZ / AFP)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
14:19
  • Matéria
  • Mais Notícias
O Porto está em negociações avançadas para finalizar um acordo com o Arsenal por defensor. Os Dragões devem anunciar Jakub Kiwior, que fará exames médicos em breve e assinar contrato até 2030. A saída do zagueiro polonês está diretamente ligada à possível chegada de Piero Hincapié, que pediu para sair do Bayer Leverkusen.

Arsenal e Porto chegaram a um acordo por um empréstimo com cláusula de compra obrigatória após uma temporada. Ao todo, somando a taxa por ceder o jogador e o valor de aquisição, o montante deve demandar cerca de 25 milhões de euros (R$ 158,7 milhões na cotação atual) dos cofres portistas. Com versatilidade suficiente para atuar como zagueiro ou lateral-esquerdo, Kiwior será peça importante para Francesco Farioli nos Dragões. O polonês é mais um reforço proveniente do futebol inglês, já que Bednarek foi adquirido junto ao Southampton.

Jakub Kiwior liberará espaço para uma possível contratação de Piero Hincapié, zagueiro do Bayer Leverkusen e que pediu para deixar o clube alemão na última semana. Inclusive, veículos ingleses indicam que o interesse do Arsenal no equatoriano teria influenciado diretamente na rapidez das negociações com o Porto por Kiwior.

A caminho do Porto, Jakub Kiwior em ação pelo Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

Números de Kiwior no Arsenal

Jakub Kiwior chegou ao Arsenal em janeiro de 2023 e nunca superou a marca de 20 jogos na Premier League, o que ilustra a dificuldade em convencer Mikel Arteta e, lógico, a disputa "ingrata" com Gabriel Magalhães. A temporada 2023/24 foi a de maior minutagem, com exatamente 20 partidas disputadas. Já no último ano, o polonês entrou em campo em 17 oportunidades no Campeonato Inglês. A ida para o Porto tende a ser o melhor desfecho para todos os envolvidos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

