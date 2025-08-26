Porto está próximo de acerto com jogador do Arsenal; veja

O Porto está em negociações avançadas para finalizar um acordo com o Arsenal por defensor. Os Dragões devem anunciar Jakub Kiwior, que fará exames médicos em breve e assinar contrato até 2030. A saída do zagueiro polonês está diretamente ligada à possível chegada de Piero Hincapié, que pediu para sair do Bayer Leverkusen.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Arsenal e Porto chegaram a um acordo por um empréstimo com cláusula de compra obrigatória após uma temporada. Ao todo, somando a taxa por ceder o jogador e o valor de aquisição, o montante deve demandar cerca de 25 milhões de euros (R$ 158,7 milhões na cotação atual) dos cofres portistas. Com versatilidade suficiente para atuar como zagueiro ou lateral-esquerdo, Kiwior será peça importante para Francesco Farioli nos Dragões. O polonês é mais um reforço proveniente do futebol inglês, já que Bednarek foi adquirido junto ao Southampton.

continua após a publicidade

Jakub Kiwior liberará espaço para uma possível contratação de Piero Hincapié, zagueiro do Bayer Leverkusen e que pediu para deixar o clube alemão na última semana. Inclusive, veículos ingleses indicam que o interesse do Arsenal no equatoriano teria influenciado diretamente na rapidez das negociações com o Porto por Kiwior.

A caminho do Porto, Jakub Kiwior em ação pelo Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

Números de Kiwior no Arsenal

Jakub Kiwior chegou ao Arsenal em janeiro de 2023 e nunca superou a marca de 20 jogos na Premier League, o que ilustra a dificuldade em convencer Mikel Arteta e, lógico, a disputa "ingrata" com Gabriel Magalhães. A temporada 2023/24 foi a de maior minutagem, com exatamente 20 partidas disputadas. Já no último ano, o polonês entrou em campo em 17 oportunidades no Campeonato Inglês. A ida para o Porto tende a ser o melhor desfecho para todos os envolvidos.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.