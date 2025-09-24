menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Lenda do Manchester United sobre Rashford: ‘Vergonha para o clube’

Rashford chegou ao Barcelona por empréstimo nesta temporada

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
14:35
Rashford
imagem cameraRashford está emprestado ao Barcelona e tem contrato até 2028 com o Manchester United (Foto: AFP)
Marcus Rashford, ex-jogado do Manchester United, brilhou na vitória do Barcelona na estreia da Champions League na última quinta-feira (18). O inglês marcou duas vezes e garantiu o triunfo do Barça sobre o Newcastle por 2 a 1. Apesar da boa fase, Rashford continua sendo alvo de críticas de Paul Scholes, ex-jogador dos Red Devils.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista para o podcast "The Good, The Bad & The Football", Paul Scholes, ídolo do Manchester United, falou sobre a fase de Rashford e relembrou os últimos momentos do atacante em Old Trafford, quando o atacante teve um desentendimento com o treinador Rubem Amorim.

Rashford, ex-jogador do Manchester United, segura camisa do Barcelona durante apresentação como reforço do clube
Rashford segura camisa do Barcelona durante apresentação como reforço do clube (Foto: Josep Lago/AFP)

— Não há dúvidas sobre o talento do Rashford. Ele se destacou em um jogo importante, e aquele segundo gol foi brilhante. Mesmo assim, tive dificuldade em ficar feliz por ele. Principalmente devido à sua atitude no United. — afirmou Paul Scholes

— Quando ele saiu, achei uma vergonha para o United ele nem ter tentado. Se você discute com um técnico, tudo bem, mas você tem companheiros de equipe ao seu redor e 80.000 pessoas toda semana. Você tem que tentar — continuou o ex-jogador do Manchester United

— A quantidade de vezes que ele andou pelo United porque queria sair… Achei a atitude dele uma vergonha. Na verdade, ele já saiu do United. Assim que você sai uma vez, você vai sair de novo — completou Scholes

Depois da partida contra o Newcastle, Marcus Rashford foi punido por ato de indisciplina e não participou da vitória sobre o Getafe por 3 a 0, no último domingo (21), por LaLiga. De acordo com informações internas do clube, Rashford atrasou alguns minutos para o encontro matinal no hotel, horas antes do duelo pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Rashford no Manchester United

Revelado pelo United, Rashford tem contrato até 2028 com os Red Devills. Pelo clube inglês, o atacante tem 426 partidas, 138 gols, 78 assistências. Rashford perdeu espaço no elenco após a chegada do treinador Rubem Amorim e foi negociado com o Barcelona por empréstimo com opção de compra em julho de 2025.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

