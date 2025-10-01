Com gol de Osimhen, o Galatasaray surpreendeu e venceu o Liverpool por 1 a 0, na 2ª rodada da Champions League, no RAMS Park, em Istambul (TUR), nesta terça-feira (30). Após a derrota, em programa da CBS Sports, da Inglaterra, a lenda dos Reds, Jamie Carragher fez críticas ao desempenho da equipe treinada por Arne Slot ao longo da temporada.

As opiniões negativas de Carragher sobre o Liverpool não são recentes e perduram desde a primeira rodada da Premier League. Na ocasião, o ex-zagueiro criticou a formação de Slot após a vitória por 4 a 2 sobre o Bournemouth. Agora, após a segunda derrota seguida da equipe na temporada, Jamie apontou que os Reds não são um "time de ponta".

— Não sinto que estou assistindo a um time de ponta. O Liverpool não está jogando futebol no momento, está jogando basquete. É só uma disputa de ponta a ponta, e não acho que times de ponta joguem assim. Slot é obviamente um técnico fantástico. Mas agora, na temporada passada, o Liverpool era um time de ponta, um time trabalhador, mas agora jogaram um pouco estrelas nele com as transferências que trouxeram, e eles não ganharam nada no ataque, mas perderam muito defensivamente — afirmou o ex-zagueiro do Liverpool.

Arne Slot, técnico do Liverpool, à beira do campo em jogo da Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Antes das derrotas

O Liverpool havia vencido todos os sete jogos da temporada antes da derrota para o Crystal Palace, no sábado (27), no Selhurst Park. Mesmo com a liderança da Premier League mantida, as duas derrotas seguidas, que não acontecia desde março, preocupa. Carragher acredita que os sinais de alerta estavam lá até mesmo nas vitórias dos Reds.

— Não são as perdas, não são as derrotas. São as atuações, e isso vem acontecendo desde o primeiro dia. O Liverpool foi massacrado pelo Newcastle no segundo tempo daquele jogo. O Newcastle estava com 10 homens. Isso não pode acontecer. O Palace criou sete grandes chances no fim de semana, mais chances do que qualquer time sofreu na Premier League nesta temporada. Não é uma surpresa para mim nos últimos jogos e o técnico precisa consertar isso — criticou Carragher.

Jamie Carragher foi zagueiro do Liverpool por 17 anos (Foto: Divulgação)

Nada bem

Jamie Carragher também opinou sobre Florian Wirtz, contratado por cerca de 120 milhões de euros na janela de transferências do verão europeu, apenas um dia depois de Wayne Rooney ter criticado o astro alemão. Para o comentarista, o meia não está bem e precisa sair do time para que a equipe reconquistar a confiança, principalmente defensiva, que está "uma bagunça".

Neste momento, não acho que o equilíbrio da equipe esteja correto e o que obviamente se destaca é Florian Wirtz. Ele não está nada bem. É um garoto chegando em uma nova liga e tem muito tempo pela frente como jogador do Liverpool, mas agora acho que ele precisa sair do time, o time voltar ao que era na temporada passada e, a partir daí, construir confiança e estabilidade defensiva. Porque agora está uma bagunça.

Wirtz sofreu críticas de Wayne Rooney por seu início com a camisa do Liverpool (Foto: Oli SCARFF / AFP)

O que vem por aí?

No sábado (4), o Liverpool visita o Chelsea, pela Premier League, às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

