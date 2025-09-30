Rooney critica estrela do Liverpool: “Não vejo onde ele se encaixa”

Rooney acredita que Wirtz é o reforço que menos tem rendido na equipe.

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, criticou uma das grandes estrelas e contratações recentes do Liverpool em seu podcast. Florian Wirtz ainda não engrenou com a camisa dos Reds e o ex-jogador acredita que o alemão é o reforço que menos tem rendido sob o comando de Arne Slot.

“É um período difícil para ele, não há como negar. Quando contratam tantos jogadores novos, todos querem provar seu valor. Wirtz é quem menos tem rendido até agora, embora seja um talento extraordinário”, começou afirmando Wayne Rooney.

Além disso, Rooney deixou claro que acredita que ele mais atrapalha do que ajuda os Reds atualmente e demonstrou dificuldade em enxergar o encaixe do meia:

“Não vejo onde ele se encaixa na equipe. Gastaram muito dinheiro por ele, mas o Wirtz desequilibra o Liverpool. É um excelente jogador, tenho certeza que vai melhorar, mas o início está muito lento. O problema não é sua capacidade, mas sim onde joga neste sistema. Não é bom como terceiro meio-campista, é mais um meia-atacante. Se tivesse que escolher entre ele e Szoboszlai, escolheria Szoboszlai”, afirmou a lenda do Manchester United.

Wirtz sofreu críticas de Wayne Rooney por seu início com a camisa do Liverpool (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Números de Wirtz nesta temporada

Ao contrário de sua última passagem, quando atuou em 197 jogos pelo Bayer Leverkusen, marcou 57 gols e concedeu 63 assistências, Wirtz ainda não deslanchou no Liverpool. Com a camisa dos Reds, fez oito partidas e não participou de gols, algo que vem desencadeando críticas fortes ao alemão, como as de Wayne Rooney.

