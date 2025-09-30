menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Rooney critica estrela do Liverpool: “Não vejo onde ele se encaixa”

Meia custou 150 milhões de euros aos cofres dos Reds, mas ainda não engrenou

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
19:22
Wirtz vem recebendo muitas críticas em início no Liverpool (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)
imagem cameraWirtz vem recebendo muitas críticas em início no Liverpool (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Wayne Rooney criticou Florian Wirtz, do Liverpool, em seu podcast.
Rooney acredita que Wirtz é o reforço que menos tem rendido na equipe.
Ele apontou dificuldades de encaixe do jogador no sistema do Liverpool.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, criticou uma das grandes estrelas e contratações recentes do Liverpool em seu podcast. Florian Wirtz ainda não engrenou com a camisa dos Reds e o ex-jogador acredita que o alemão é o reforço que menos tem rendido sob o comando de Arne Slot.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

“É um período difícil para ele, não há como negar. Quando contratam tantos jogadores novos, todos querem provar seu valor. Wirtz é quem menos tem rendido até agora, embora seja um talento extraordinário”, começou afirmando Wayne Rooney.

continua após a publicidade

Além disso, Rooney deixou claro que acredita que ele mais atrapalha do que ajuda os Reds atualmente e demonstrou dificuldade em enxergar o encaixe do meia:

“Não vejo onde ele se encaixa na equipe. Gastaram muito dinheiro por ele, mas o Wirtz desequilibra o Liverpool. É um excelente jogador, tenho certeza que vai melhorar, mas o início está muito lento. O problema não é sua capacidade, mas sim onde joga neste sistema. Não é bom como terceiro meio-campista, é mais um meia-atacante. Se tivesse que escolher entre ele e Szoboszlai, escolheria Szoboszlai”, afirmou a lenda do Manchester United.

continua após a publicidade
Wirtz sofreu críticas de Wayne Rooney por seu início com a camisa do Liverpool (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Wirtz sofreu críticas de Wayne Rooney por seu início com a camisa do Liverpool (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Números de Wirtz nesta temporada

Ao contrário de sua última passagem, quando atuou em 197 jogos pelo Bayer Leverkusen, marcou 57 gols e concedeu 63 assistências, Wirtz ainda não deslanchou no Liverpool. Com a camisa dos Reds, fez oito partidas e não participou de gols, algo que vem desencadeando críticas fortes ao alemão, como as de Wayne Rooney.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias