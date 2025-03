Lenda do Liverpool aconselha astro a deixar o Manchester City

O ex-astro do Liverpool, Dietmar Hamann acredita que caso Jack Grealish pense em jogar a Copa do Mundo pela Inglaterra, deve deixar o Manchester City. A lenda dos Reds afirmou que o inglês já se provou nos Citizens, porém, precisa jogar regularmente para convencer o técnico Thomas Tuchel se quiser estar na lista dos convocados.

No Manchester City desde 2021, Jack Grealish viveu de altos e baixos no clube inglês. O jogador chegou ao time por 100 milhões de euros (cerca de R$ 618 milhões) e acumulou 15 gols e 23 assistências em 151 jogos. Seu desempenho sob o comando de Pep Guardiola foi abaixo das expectativas no geral, principalmente em consideração ao valor pago por sua transferência.

Jack Grealish em treino pré-jogo do Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Para o ex-jogador do Liverpool, que esteve presente no time que conquistou a Champions League de 2005, Grealish precisa sair do Manchester City para voltar a ser convocado para a Inglaterra. O alemão afirma que a passagem do inglês na equipe não foi boa, entretanto, o astro ainda pode ter lugar na seleção inglesa.

- Se você me perguntar agora, ao longo dos quatro ou cinco anos em que ele está no Manchester City, se ele foi um sucesso, eu diria que não. Houve muitos e longos períodos em que ele não apareceu ou não jogou tanto quanto deveria. Acho que ele precisa de uma mudança de cenário, olhando para a Copa do Mundo. Se ele quiser ir para a Copa do Mundo em 2026, ele provavelmente teria que ir para outro lugar e jogar futebol regularmente no time principal - afirmou o Dietmar Hamann.

Futuro do Grealish pode estar em jogo

Nos jornais internacionais, o futuro de Jack Grealish parece incerto. Com a chegada de Marmoush, o jogador inglês teria descido na lista de hierarquia do Manchester City. Diversos clubes europeus monitoram a situação do astro de perto e a Inter de Milão poderia estar liderando a corrida pelo ex-jogador do Aston Villa.

Além disso, o Newcastle também pode estar de olho no meio-campista. Segundo o portal britânico "Chronicle", Grealish estaria aberto a se juntar aos Magpies. Além disso, o Manchester City teria oferecido o jogador ao clube e Eddie Howe, teria dado o aval para a contratação.