Manchester United e Manchester City são alvos de suposto escândalo na Inglaterra

Manchester United e Manchester City são alvos de um suposto escândalo na Inglaterra envolvendo falsificação de nascimento de jovens da base. Segundo o "The Telegraph", seis atletas são suspeitos de mentir suas idades.

Embora não haja uma comprovação de que os clubes estariam cientes dessa questão, o caso ganhou repercussão. Dos seis nomes investigados, três jogadores já teriam recebidos oportunidades nas seleções inglesas de base.

Os relatos afirmam que os pais de outros atletas já demonstraram suas preocupações junto ao Manchester United e Manchester City, além da Premier League e da Federação Inglesa. A questão da fraude de datas de nascimentos também levantaria a suspeita de que crianças poderiam ter sido traficadas para o Reino Unido.

Em contato com a reportagem do "The Telegraph", um dos pais chegou a reclamar da presença de atletas supostamente mais velhos nas categorias de base. Embora não tenha sido identificado, o sujeito levantou suspeitas e fez duras críticas.

- Há um problema enorme de proteção. É potencialmente perigoso. É atingido com força por uma entrada de um garoto com mais um palmo do que você. É errado e a maior farsa de sempre. Quatro ou cinco anos mais velhos.

Apesar das polêmicas, Manchester United, Manchester City, Premier League e Federação Inglesa se recusaram a comentar publicamente sobre o tema.