O Manchester City venceu o Chelsea por 2 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League Feminina, nesta quarta-feira (19). Com o resultado, os Cityzens levam uma vantagem de dois gols para o jogo de volta e se aproximam de uma vaga na semifinal da competição.

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi inteiramente dominada pelas mandantes. O Manchester City criou várias oportunidades de gol, ficando a um detalhe de abrir o placar. Por outro lado, o Chelsea não conseguiu sair da pressão do City e por consequência, acabou sendo muito inofensivo no ataque. A atacante Fowler foi o destaque dos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: com City pressionando muito. O zero saiu do placar, aos 60 minutos, com Miedema. A ponta esquerda, que entrou no lugar da Murphy no início da segunda etapa, aproveitou o rebote da goleira, após uma cabeçada perigosa no meio da área, e mandou para o fundo da rede. Após o gol, o Manchester seguiu controlando o jogo. No entanto, as visitantes foram igualando as forças com o passar do tempo. Nos últimos 10 minutos, a pressão mudou de lado e a equipe azul de Londres levou perigo ao gol adversário. Mesmo assim, a pressão das visitantes não surtiu efeito e o City no contra-ataque deu números finais a partida, com Miedema novamente.

O que vem por aí?

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (23), às 11h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. A partida é válida pelo Campeonato Inglês Feminino.

