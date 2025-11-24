Com fase de liga na metade, veja situação da Champions da Ásia
Quinta rodada começa nesta segunda-feira (24)
- Matéria
- Mais Notícias
A quinta rodada da fase de liga da Champions League de Elite da Ásia se iniciará nesta segunda-feira (24), com quatro jogos que movimentaram o Grupo B. Com formato novo, que ainda separa as equipes em zonas leste e oeste, os destaques da competição são os times sauditas, sul-coreanos e japoneses, que ocupam o topo da tabela nas conferências.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Grupo A
No Grupo A, com as equipes da zona leste (Sudeste Asiático, Leste Asiático e Austrália), os times japoneses e coreanos dominam a fase de liga. Nas primeiras colocações, o Vissel Kobe e o Sanfrecce Hiroshima ocupam a primeira e a terceira posição, respectivamente, com o Johor FC, da Malásia, em segundo.
Já no restante da tabela, as três equipes da Coreia do Sul estão dentro dos oito primeiros (zona de classificação ao mata-mata). Com o Ulsan Hyundai em quarto, o Gangwon em quinto e o Seoul em oitavo, os sul-coreanos vão em busca de vencer seus jogos e dividir o protagonismo do Grupo A com os japoneses.
Grupo B
O Grupo B conta com as equipes da zona oeste (Oriente Médio, Ásia Central e Meridional) e tem o protagonismo dos clubes da Arábia Saudita. O Al-Hilal é o líder, sendo o único time com 100% de aproveitamento na competição, com o Al-Ahli na segunda colocação. Outro time saudita na competição é o Al-Ittihad, que é o sexto na tabela, que vem em recuperação após duas derrotas nas duas primeiras rodadas.
No restante da tabela, as equipes dos Emirados Árabes Unidos também são destaques, com o Al-Wahda (3º), Shabab Al Ahli (5º) e Sharjah FC (8º), na zona de classificação.
Jogos da quinta rodada
Segunda-feira (24)
- Nasaf Qarshi x Tractor – 10h45
- Shabab Al-Ahli x Al-Gharafa – 13h00
- Al-Duhail x Al-Ittihad – 13h00
- Al-Ahli Saudi x Sharjah FC – 15h15
Terça-feira (25)
- Melbourne City x Johor FC – 04h45
- Shanghai Port x Seoul – 07h00
- Gangwon x Machida Zelvia – 07h00
- Chengdu Rongcheng x Sanfrecce Hiroshima – 09h15
- Al-Wahda x Al-Sadd – 13h00
- Al-Hilal x Al Shorta – 15h15
Quarta-feira (26)
- Ulsan Hyundai x Buriram United – 07h00
- Shanghai Shenhua x Vissel Kobe – 09h15
Tabela da Champions League da Ásia
Grupo A
|1
|Vissel Kobe
|9
|4
|3
|8
|4
|4
2
Johor FC
7
4
2
6
3
3
3
Sanfrecce Hiroshima
7
4
2
4
2
2
4
Ulsan Hyundai
7
4
2
4
3
1
5
Gangwon
6
4
2
6
6
0
6
Buriram United
6
4
2
5
6
-1
7
Melbourne City
6
4
2
4
5
-1
8
Seoul
5
4
1
4
3
1
9
Machida Zelvia
5
4
1
4
3
1
10
Shanghai Shenhua
4
4
1
5
6
-1
11
Chengdu Rongcheng
4
4
1
2
6
-4
12
Shanghai Port
1
4
0
3
10
-7
Grupo B
|1 Al-Hilal
|12
|4
|4
|0
|0
|10
|5
|5
2 Al-Ahli Saudi
10
4
3
1
0
12
5
7
3 Al-Wahda
10
4
3
1
0
7
3
4
4 Tractor
8
4
2
2
0
7
1
6
5 Shabab Al-Ahli
7
4
2
1
1
7
6
1
6 Al-Ittihad
6
4
2
0
2
8
4
4
7 Al-Duhail
4
4
1
1
2
8
8
0
8 Sharjah FC
4
4
1
1
2
5
12
-7
9 Al-Gharafa
3
4
1
0
3
6
10
-4
10 Al-Sadd
2
4
0
2
2
4
7
-3
11 Al Shorta
1
4
0
1
3
2
8
-6
12 Nasaf Qarshi
0
4
0
0
4
6
13
-7
Formato da Champions League Asiática
A partir da edição de 2024–25, a Liga dos Campeões Elite da AFC adota um formato com 24 equipes, dividido por zonas geográficas: Leste (Sudeste, Leste Asiático e Austrália) e Oeste (Oriente Médio, Ásia Central e Meridional). O torneio começa com uma fase de grupos onde as 24 equipes são divididas em duas ligas (12 no Leste e 12 no Oeste). Nesta fase, cada time joga um total de oito partidas contra adversários de sua própria liga, sendo quatro jogos em casa e quatro fora.
As oito melhores equipes de cada liga avançam para as oitavas de final, disputadas em confrontos regionais de ida e volta. Os vencedores dessas oitavas de final (oito clubes) se qualificam para o torneio final centralizado.
A partir das quartas de final, o formato muda para confrontos inter-regionais e todas as partidas são disputadas em jogo único em um local centralizado, culminando na semifinal e na grande final. As regras de desempate nas oitavas de final incluem prorrogação e, se necessário, pênaltis.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias