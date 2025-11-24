menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com fase de liga na metade, veja situação da Champions da Ásia

Quinta rodada começa nesta segunda-feira (24)

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/11/2025
06:15
asian champions league trophy
imagem cameraTroféu da Champions League da Ásia (Foto: Divulgação / AFC)
A quinta rodada da fase de liga da Champions League de Elite da Ásia se iniciará nesta segunda-feira (24), com quatro jogos que movimentaram o Grupo B. Com formato novo, que ainda separa as equipes em zonas leste e oeste, os destaques da competição são os times sauditas, sul-coreanos e japoneses, que ocupam o topo da tabela nas conferências.

continua após a publicidade

Grupo A

No Grupo A, com as equipes da zona leste (Sudeste Asiático, Leste Asiático e Austrália), os times japoneses e coreanos dominam a fase de liga. Nas primeiras colocações, o Vissel Kobe e o Sanfrecce Hiroshima ocupam a primeira e a terceira posição, respectivamente, com o Johor FC, da Malásia, em segundo.

Já no restante da tabela, as três equipes da Coreia do Sul estão dentro dos oito primeiros (zona de classificação ao mata-mata). Com o Ulsan Hyundai em quarto, o Gangwon em quinto e o Seoul em oitavo, os sul-coreanos vão em busca de vencer seus jogos e dividir o protagonismo do Grupo A com os japoneses.

Treinador, comissão técnica e jogadores comemoram título Champions da Ásia
Grupo B

O Grupo B conta com as equipes da zona oeste (Oriente Médio, Ásia Central e Meridional) e tem o protagonismo dos clubes da Arábia Saudita. O Al-Hilal é o líder, sendo o único time com 100% de aproveitamento na competição, com o Al-Ahli na segunda colocação. Outro time saudita na competição é o Al-Ittihad, que é o sexto na tabela, que vem em recuperação após duas derrotas nas duas primeiras rodadas.

No restante da tabela, as equipes dos Emirados Árabes Unidos também são destaques, com o Al-Wahda (3º), Shabab Al Ahli (5º) e Sharjah FC (8º), na zona de classificação.

Pelo Campeonato Saudita, o Al-Hilal venceu o Al-Najma por 4 a 2 (Foto: Divulgação/Al-Hilal)
Jogos da quinta rodada

Segunda-feira (24)

  • Nasaf Qarshi x Tractor – 10h45
  • Shabab Al-Ahli x Al-Gharafa – 13h00
  • Al-Duhail x Al-Ittihad – 13h00
  • Al-Ahli Saudi x Sharjah FC – 15h15

Terça-feira (25)

  • Melbourne City x Johor FC – 04h45
  • Shanghai Port x Seoul – 07h00
  • Gangwon x Machida Zelvia – 07h00
  • Chengdu Rongcheng x Sanfrecce Hiroshima – 09h15
  • Al-Wahda x Al-Sadd – 13h00
  • Al-Hilal x Al Shorta – 15h15

Quarta-feira (26)

  • Ulsan Hyundai x Buriram United – 07h00
  • Shanghai Shenhua x Vissel Kobe – 09h15

Tabela da Champions League da Ásia

Grupo A

1Vissel Kobe943844

2

Johor FC

7

4

2

6

3

3

3

Sanfrecce Hiroshima

7

4

2

4

2

2

4

Ulsan Hyundai

7

4

2

4

3

1

5

Gangwon

6

4

2

6

6

0

6

Buriram United

6

4

2

5

6

-1

7

Melbourne City

6

4

2

4

5

-1

8

Seoul

5

4

1

4

3

1

9

Machida Zelvia

5

4

1

4

3

1

10

Shanghai Shenhua

4

4

1

5

6

-1

11

Chengdu Rongcheng

4

4

1

2

6

-4

12

Shanghai Port

1

4

0

3

10

-7

Grupo B

1 Al-Hilal1244001055

2 Al-Ahli Saudi

10

4

3

1

0

12

5

7

3 Al-Wahda

10

4

3

1

0

7

3

4

4 Tractor

8

4

2

2

0

7

1

6

5 Shabab Al-Ahli

7

4

2

1

1

7

6

1

6 Al-Ittihad

6

4

2

0

2

8

4

4

7 Al-Duhail

4

4

1

1

2

8

8

0

8 Sharjah FC

4

4

1

1

2

5

12

-7

9 Al-Gharafa

3

4

1

0

3

6

10

-4

10 Al-Sadd

2

4

0

2

2

4

7

-3

11 Al Shorta

1

4

0

1

3

2

8

-6

12 Nasaf Qarshi

0

4

0

0

4

6

13

-7

Formato da Champions League Asiática

A partir da edição de 2024–25, a Liga dos Campeões Elite da AFC adota um formato com 24 equipes, dividido por zonas geográficas: Leste (Sudeste, Leste Asiático e Austrália) e Oeste (Oriente Médio, Ásia Central e Meridional). O torneio começa com uma fase de grupos onde as 24 equipes são divididas em duas ligas (12 no Leste e 12 no Oeste). Nesta fase, cada time joga um total de oito partidas contra adversários de sua própria liga, sendo quatro jogos em casa e quatro fora.

As oito melhores equipes de cada liga avançam para as oitavas de final, disputadas em confrontos regionais de ida e volta. Os vencedores dessas oitavas de final (oito clubes) se qualificam para o torneio final centralizado.

A partir das quartas de final, o formato muda para confrontos inter-regionais e todas as partidas são disputadas em jogo único em um local centralizado, culminando na semifinal e na grande final. As regras de desempate nas oitavas de final incluem prorrogação e, se necessário, pênaltis.

