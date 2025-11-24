Com fase de liga na metade, veja situação da Champions da Ásia

A quinta rodada da fase de liga da Champions League de Elite da Ásia se iniciará nesta segunda-feira (24), com quatro jogos que movimentaram o Grupo B. Com formato novo, que ainda separa as equipes em zonas leste e oeste, os destaques da competição são os times sauditas, sul-coreanos e japoneses, que ocupam o topo da tabela nas conferências.

Grupo A

No Grupo A, com as equipes da zona leste (Sudeste Asiático, Leste Asiático e Austrália), os times japoneses e coreanos dominam a fase de liga. Nas primeiras colocações, o Vissel Kobe e o Sanfrecce Hiroshima ocupam a primeira e a terceira posição, respectivamente, com o Johor FC, da Malásia, em segundo.

Já no restante da tabela, as três equipes da Coreia do Sul estão dentro dos oito primeiros (zona de classificação ao mata-mata). Com o Ulsan Hyundai em quarto, o Gangwon em quinto e o Seoul em oitavo, os sul-coreanos vão em busca de vencer seus jogos e dividir o protagonismo do Grupo A com os japoneses.

O Ulsan Hyundai é o quarto colocado no Grupo A da Champions da Ásia (Foto: Reprodução / Instagram)

Grupo B

O Grupo B conta com as equipes da zona oeste (Oriente Médio, Ásia Central e Meridional) e tem o protagonismo dos clubes da Arábia Saudita. O Al-Hilal é o líder, sendo o único time com 100% de aproveitamento na competição, com o Al-Ahli na segunda colocação. Outro time saudita na competição é o Al-Ittihad, que é o sexto na tabela, que vem em recuperação após duas derrotas nas duas primeiras rodadas.

No restante da tabela, as equipes dos Emirados Árabes Unidos também são destaques, com o Al-Wahda (3º), Shabab Al Ahli (5º) e Sharjah FC (8º), na zona de classificação.

Pelo Campeonato Saudita, o Al-Hilal venceu o Al-Najma por 4 a 2 (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Jogos da quinta rodada

Segunda-feira (24)

Nasaf Qarshi x Tractor – 10h45

Shabab Al-Ahli x Al-Gharafa – 13h00

Al-Duhail x Al-Ittihad – 13h00

Al-Ahli Saudi x Sharjah FC – 15h15

Terça-feira (25)

Melbourne City x Johor FC – 04h45

Shanghai Port x Seoul – 07h00

Gangwon x Machida Zelvia – 07h00

Chengdu Rongcheng x Sanfrecce Hiroshima – 09h15

Al-Wahda x Al-Sadd – 13h00

Al-Hilal x Al Shorta – 15h15

Quarta-feira (26)

Ulsan Hyundai x Buriram United – 07h00

Shanghai Shenhua x Vissel Kobe – 09h15

Tabela da Champions League da Ásia

Grupo A

1 Vissel Kobe 9 4 3 8 4 4 2 Johor FC 7 4 2 6 3 3 3 Sanfrecce Hiroshima 7 4 2 4 2 2 4 Ulsan Hyundai 7 4 2 4 3 1 5 Gangwon 6 4 2 6 6 0 6 Buriram United 6 4 2 5 6 -1 7 Melbourne City 6 4 2 4 5 -1 8 Seoul 5 4 1 4 3 1 9 Machida Zelvia 5 4 1 4 3 1 10 Shanghai Shenhua 4 4 1 5 6 -1 11 Chengdu Rongcheng 4 4 1 2 6 -4 12 Shanghai Port 1 4 0 3 10 -7

Grupo B

1 Al-Hilal 12 4 4 0 0 10 5 5 2 Al-Ahli Saudi 10 4 3 1 0 12 5 7 3 Al-Wahda 10 4 3 1 0 7 3 4 4 Tractor 8 4 2 2 0 7 1 6 5 Shabab Al-Ahli 7 4 2 1 1 7 6 1 6 Al-Ittihad 6 4 2 0 2 8 4 4 7 Al-Duhail 4 4 1 1 2 8 8 0 8 Sharjah FC 4 4 1 1 2 5 12 -7 9 Al-Gharafa 3 4 1 0 3 6 10 -4 10 Al-Sadd 2 4 0 2 2 4 7 -3 11 Al Shorta 1 4 0 1 3 2 8 -6 12 Nasaf Qarshi 0 4 0 0 4 6 13 -7

Formato da Champions League Asiática

A partir da edição de 2024–25, a Liga dos Campeões Elite da AFC adota um formato com 24 equipes, dividido por zonas geográficas: Leste (Sudeste, Leste Asiático e Austrália) e Oeste (Oriente Médio, Ásia Central e Meridional). O torneio começa com uma fase de grupos onde as 24 equipes são divididas em duas ligas (12 no Leste e 12 no Oeste). Nesta fase, cada time joga um total de oito partidas contra adversários de sua própria liga, sendo quatro jogos em casa e quatro fora.

As oito melhores equipes de cada liga avançam para as oitavas de final, disputadas em confrontos regionais de ida e volta. Os vencedores dessas oitavas de final (oito clubes) se qualificam para o torneio final centralizado.

A partir das quartas de final, o formato muda para confrontos inter-regionais e todas as partidas são disputadas em jogo único em um local centralizado, culminando na semifinal e na grande final. As regras de desempate nas oitavas de final incluem prorrogação e, se necessário, pênaltis.

