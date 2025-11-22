Forest amassa Liverpool, e Chelsea vence; veja resultados da Premier League
Reds despencam na tabela com derrota em casa
Seis partidas iniciaram a 12ª rodada Premier League, neste sábado (22), com grandes duelos que movimentaram a tabela. No primeiro jogo do dia, o Chelsea venceu o Burnley, fora de casa, e assumiu a segunda colocação provisória. Já em Anfield, o Nottingham Forest conseguiu uma grande vitória por 3 a 0, com gol brasileiro, sobre o Liverpool, que segue em má fase.
Premier League - 12ª rodada
Burnley 0x2 Chelsea
No Turf Moor, o Chelsea visitou o Burnley e venceu por 2 a 0, com gols de Pedro Neto e Enzo Fernández. Mesmo balado após a Data Fifa, Estêvão não foi titular e entrou na reta final, com o jogo já aos 42 minutos da segunda etapa. Sem o ex-Palmeiras em campo, mas com João Pedro e Andrey Santos — eleito o melhor em campo — em ação, os Blues fizeram um jogo sólido que consolidou a terceira vitória seguida da equipe no campeonato.
Com a vitória, o Chelsea assume a segunda colocação, com 23 pontos, mas precisa de uma derrota do Manchester City contra o Newcastle para consolidar a ultrapassagem na tabela. Já o Burnley acumulou a terceira derrota seguida e entrou na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 10 pontos.
Liverpool 0x3 Nottingham Forest
Em Anfield, o Nottingham Forest aproveitou a fase turbulenta do Liverpool e, com gols de Murillo, Nicolò Savona e Morgan Gibbs-White, venceu por 3 a 0. Mesmo com o controle da posse, os Reds não conseguiram passar pela defesa fechada do time visitante. Do outro lado, o Forest aproveitou os espaços deixados pela defesa dos mandantes e apostaram nos contra-ataques, no qual levaram perigo e que resultou em bolas na rede.
Esta foi a sexta derrota em sete jogos do Liverpool pela Premier League e agora ocupa apenas a décima primeira colocação, com 18 pontos. Já o Nottingham Forest emplacou a segunda vitória seguida e conseguiu sair da zona de rebaixamento, com 12 pontos, após início ruim e duas trocas de treinador em apenas três meses.
Outros resultados
- (7º) Bournemouth 2x2 West Ham (17º)
- (20º) Wolves 0x2 Crystal Palace (4º)
- (14º) Fulham 1x0 Sunderland (6º)
- (5º) Brighton 2x1 Brentford (12º)
Outros jogos da 12ª rodada da Premier League
Sábado (22)
- Newcastle x Manchester City - 14h30
Domingo (23)
- Leeds United x Aston Villa - 11h
- Arsenal x Tottenham - 13h30
Segunda-feira (24)
- Manchester United x Everton - 17h
