Seis partidas iniciaram a 12ª rodada Premier League, neste sábado (22), com grandes duelos que movimentaram a tabela. No primeiro jogo do dia, o Chelsea venceu o Burnley, fora de casa, e assumiu a segunda colocação provisória. Já em Anfield, o Nottingham Forest conseguiu uma grande vitória por 3 a 0, com gol brasileiro, sobre o Liverpool, que segue em má fase.

Premier League - 12ª rodada

Burnley 0x2 Chelsea

No Turf Moor, o Chelsea visitou o Burnley e venceu por 2 a 0, com gols de Pedro Neto e Enzo Fernández. Mesmo balado após a Data Fifa, Estêvão não foi titular e entrou na reta final, com o jogo já aos 42 minutos da segunda etapa. Sem o ex-Palmeiras em campo, mas com João Pedro e Andrey Santos — eleito o melhor em campo — em ação, os Blues fizeram um jogo sólido que consolidou a terceira vitória seguida da equipe no campeonato.

Com a vitória, o Chelsea assume a segunda colocação, com 23 pontos, mas precisa de uma derrota do Manchester City contra o Newcastle para consolidar a ultrapassagem na tabela. Já o Burnley acumulou a terceira derrota seguida e entrou na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 10 pontos.

O Chelsea venceu o Burnley por 2 a 0, pela 12ª rodada da Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Liverpool 0x3 Nottingham Forest

Em Anfield, o Nottingham Forest aproveitou a fase turbulenta do Liverpool e, com gols de Murillo, Nicolò Savona e Morgan Gibbs-White, venceu por 3 a 0. Mesmo com o controle da posse, os Reds não conseguiram passar pela defesa fechada do time visitante. Do outro lado, o Forest aproveitou os espaços deixados pela defesa dos mandantes e apostaram nos contra-ataques, no qual levaram perigo e que resultou em bolas na rede.

Esta foi a sexta derrota em sete jogos do Liverpool pela Premier League e agora ocupa apenas a décima primeira colocação, com 18 pontos. Já o Nottingham Forest emplacou a segunda vitória seguida e conseguiu sair da zona de rebaixamento, com 12 pontos, após início ruim e duas trocas de treinador em apenas três meses.

Com gol de Murillo, o Nottingham Forest venceu o Liverpool pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Outros resultados

(7º) Bournemouth 2x2 West Ham (17º) (20º) Wolves 0x2 Crystal Palace (4º) (14º) Fulham 1x0 Sunderland (6º) (5º) Brighton 2x1 Brentford (12º)

Outros jogos da 12ª rodada da Premier League

Sábado (22)

Newcastle x Manchester City - 14h30

Domingo (23)

Leeds United x Aston Villa - 11h

Arsenal x Tottenham - 13h30

Segunda-feira (24)

Manchester United x Everton - 17h

