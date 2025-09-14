Lenda do Bayern de Munique anota hat-trick por seu novo clube
No dia de seu aniversário, o atacante de 36 anos tem atuação decisiva na MLS
Ídolo do Bayern de Munique, Thomas Muller foi fundamental na vitória do Vancouver Whitecaps por 7 a 0 sobre Philadelphia Union, fora de casa, no último sábado (13), pela MLS. O alemão contribui com três gols para o triunfo da equipe canadense, que garantiu classificação antecipada para os playoffs da liga.
Muller completou 36 anos no dia 13, quando disputou sua terceira partida com a camisa do Vancouver Whitecaps. O atacante saiu do Bayern de Munique, time pelo qual atuou por 25 temporadas, nesta janela de transferências.
Muller teve uma das atuações mais dominantes de sua carreira na partida contra o Philadelphia Union. Antes do intervalo, o alemão anotou dois gols de pênalti. Mathías Laborda e Emmanuel Sabi também balançaram as redes na etapa inicial.
Na segunda etapa, a lenda do Bayern de Munique marcou mais um. Rayan Elloumi e Sabbi, mais uma vez, liquidaram o confronto. Apesar da derrota acachapante, o Philadelphia Union segue na liderança da Conferência Leste da MLS.
Thomas Muller no Bayern de Munique
Thomas Müller fez sua carreira inteira no Bayern de Munique. O alemão chegou ao clube em 2000, com apenas dez anos, e foi promovido ao profissional oito anos depois. Rapidamente, ganhou espaço e holofotes, e fez parte da equipe vice-campeã europeia em 2009/10. Ao longo do tempo, empilhou troféus com o Bayern, e ganhou status de líder. As grandes honrarias vieram em 2013 e 2020, com as conquistas da Champions League.
Em sua última temporada pelo Bayern, Muller contribuiu com om oito gols e sete assistências em 49 partidas.
