Futebol Internacional

Lenda do Bayern de Munique anota hat-trick por seu novo clube

No dia de seu aniversário, o atacante de 36 anos tem atuação decisiva na MLS

Thomas Muller, ex jogador do Bayern de Munique
imagem cameraThomas Muller em entrevista coletiva no Vancouver Whitecaps (Foto: Elizabeth Ruiz Ruiz/Getty Images/AFP)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
14:52
  • Mais Notícias

Ídolo do Bayern de Munique, Thomas Muller foi fundamental na vitória do Vancouver Whitecaps por 7 a 0 sobre Philadelphia Union, fora de casa, no último sábado (13), pela MLS. O alemão contribui com três gols para o triunfo da equipe canadense, que garantiu classificação antecipada para os playoffs da liga.



Muller completou 36 anos no dia 13, quando disputou sua terceira partida com a camisa do Vancouver Whitecaps. O atacante saiu do Bayern de Munique, time pelo qual atuou por 25 temporadas, nesta janela de transferências.

Thomas Müller, ídolo do Bayern, foi anunciado pelo Vancouver Whitecaps, da MLS (Foto: Divulgação)
Thomas Müller foi anunciado pelo Vancouver Whitecaps, da MLS (Foto: Divulgação)

Muller teve uma das atuações mais dominantes de sua carreira na partida contra o Philadelphia Union. Antes do intervalo, o alemão anotou dois gols de pênalti. Mathías Laborda e Emmanuel Sabi também balançaram as redes na etapa inicial.

Na segunda etapa, a lenda do Bayern de Munique marcou mais um. Rayan Elloumi e Sabbi, mais uma vez, liquidaram o confronto. Apesar da derrota acachapante, o Philadelphia Union segue na liderança da Conferência Leste da MLS.

Thomas Muller no Bayern de Munique

Thomas Müller fez sua carreira inteira no Bayern de Munique. O alemão chegou ao clube em 2000, com apenas dez anos, e foi promovido ao profissional oito anos depois. Rapidamente, ganhou espaço e holofotes, e fez parte da equipe vice-campeã europeia em 2009/10. Ao longo do tempo, empilhou troféus com o Bayern, e ganhou status de líder. As grandes honrarias vieram em 2013 e 2020, com as conquistas da Champions League.

Em sua última temporada pelo Bayern, Muller contribuiu com om oito gols e sete assistências em 49 partidas.

