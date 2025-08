Oficial: Thomas Müller é anunciado pelo Vancouver Whitecaps, da MLS

Acabou a espera: após anunciar sua saída do Bayern de Munique, Thomas Müller foi anunciado nesta quarta-feira (6) pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá. O jogador disputará a MLS na próxima temporada após jogar a vida inteira no clube alemão. Aos 35 anos, o atacante inicia um nov capítulo em sua carreira.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Estou ansioso para ir a Vancouver e ajudar a equipe a conquistar um título. Ouvi coisas ótimas sobre a cidade, mas, antes de tudo, estou indo para vencer. Tive ótimas conversas com Axel Schuster e Jesper Sørensen, e agora mal posso esperar para jogar diante dos torcedores e ver todos os fãs no BC Place enquanto seguimos rumo aos playoffs — disse Müller ao clube.

continua após a publicidade

O jogador disputou sua última temporada com o Bayern de Munique neste ano, na qual contribuiu com oito gols e sete assistências em 49 partidas. Müller já não tem o mesmo vigor físico de outrora, por isso perdeu a vaga de titular do Bayern, mas ainda ajudava a equipe quando necessário.

O Vancouver Whitecaps será a segunda equipe na carreira de Müller, que também jogou pela seleção alemã por anos, conquistando a Copa do Mundo em 2014.

continua após a publicidade

Thomas Müller fez sua carreira inteira no Bayern de Munique. O alemão chegou ao clube em 2000, com apenas dez anos, e foi promovido ao profissional oito anos depois. Rapidamente, ganhou espaço e holofotes, e fez parte da equipe vice-campeã europeia em 2009/10, o que o impulsionou à Copa do Mundo disputada na África do Sul, onde foi um dos artilheiros e o líder de assistências.

Ao longo do tempo, empilhou troféus com o Bayern, e ganhou status de líder. As grandes honrarias vieram em 2013 e 2020, com as conquistas da Champions League. Com a atuação deste sábado (10), o astro alcançou a marca de 750 jogos, e é o atleta com mais atuações na história do clube, com 41 à frente do goleiro Sepp Maier.

Müller jogou seu último jogo de Champions pelo Bayern (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Veja os números de Thomas Müller pelo Bayern de Munique

🔢 750 jogos

⚽ 248 gols

🎁 274 assistências

🏆 Títulos: 13 Bundesligas, 6 Copas da Alemanha, 8 Supercopas da Alemanha, 2 Champions Leagues, 2 Supercopas da Uefa e 2 Mundiais de Clubes

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.