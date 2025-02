Em jogo da segunda divisão da Itália, o argelino Mehdi Dorval, do Bari, foi alvo de racismo durante o confronto com o Cremonese, realizado no sábado (15). Franco Vázquez, da equipe visitante, chamou o ala-esquerdo de "negro de m*rda", levando a uma paralisação provisória do duelo.

Dorval, que nasceu na França, se abalou com a situação e deixou o campo em lágrimas, consolado por seus companheiros de equipe. Após o duelo, o técnico do Bari, Moreno Longo, disparou críticas a Vázquez e prestou apoio a seu comandado.

- Houve uma frase gravemente ofensiva. Coisas assim não podem ser ditas. Permanecer em silêncio e varrer a poeira para baixo do tapete nada resolve. Estamos cansados de ter que falar sobre tudo isso em 2025. Sinto muito por Mehdi. Também lamento mencionar o nome de Vázquez, porque isso não é legal, mas sou obrigado a fazer isso porque, caso contrário, ficaremos sempre em silêncio - afirmou o treinador.

O Cremonese, por sua vez, nega a versão de Dorval, e em comunicado, garantiu que não houve insultos racistas. Paolo Armenia, diretor-geral do clube, disse ter conversado com Franco e recebido uma negativa sobre o caso, encerrando o assunto.

Cerca de um mês atrás, Mehdi já havia sido alvo de injúrias raciais. Na ocasião, torcedores do Reggiana fizeram sons de macaco, que levaram à paralisação protocolar do confronto por oito minutos. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) está conduzindo as investigações junto ao Ministério Público, e caso haja declaração de culpa a Franco Vázquez, uma suspensão por dez jogos é a previsão de punição.

Com a bola rolando, o Bari saiu atrás do placar, com gol de Mattia Valoti já na segunda etapa. Porém, aos 48 minutos do segundo tempo, o zagueiro Matteo Bianchetti marcou contra e acabou cedendo o empate no apagar das luzes.