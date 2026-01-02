menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Lista de craques que já podem assinar pré-contrato vale mais de R$ 4 bi; veja nomes

Lance! mostra lista com valor de mercado dos atletas que já podem buscar um novo clube no meio de 2026

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 02/01/2026
16:51
Casemiro celebra gol com a camisa do Manchester United diante do Athletic Bilbao (Foto: Oli Scarff/AFP)
imagem cameraCasemiro já pode assinar um pré-contrato com outro clube. (Foto: Oli Scarff/AFP)
A virada do ano marca também o período em que atletas que estão nos últimos seis meses de contrato ficam livres para assinar um pré-acordo com outros clubes e podem se transferir de graça a partir do fim de junho. Conforme antecipado pelo Lance!alguns grandes nomes do futebol internacional ficaram livres no mercado e a lista dos principais atletas chega a 595 milhões de euros, o que corresponde a R$ 4 bilhões na cotação atualizada.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A lista de craques reúne nomes que atuam em grandes clubes europeus, como Robert Lewandowski, no Barcelona, Casemiro, no Manchester United, Modric, do Milan, e Bernardo Silva, do Manchester City. Outros grandes jogadores que atuam em mercamos menores também estão livres para antecipar vínculo com um novo clube, a exemplo Karim Benzema, do Al-Ithadd, e Sadio Mané, do Al-Nassr, ambos da Arábia Saudita.

No total, a lista elaborada pelo Lance! conta com 36 nomes diferentes de jogadores que atuam na Europa e Arábia Saudita. A médio do valor de cada jogador é de 16,54 milhões de euros, pouco mais de R$ 111 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

continua após a publicidade

O clube que mais se repete na lista do jogadores em fim de contrato é o Bayern de Munique, com quatro jogadores. Upamecano, Gnabry, Goretzka e Neuer estão em reta final de contrato e já podem assinar um novo vínculo com a chegada de 2026.

O zagueiro francês do Bayern é o mais caro da lista. Segundo a plataforma Transfermarkt, Upamecano é avaliado em 70 milhões de euros (R$ 472,5 milhões). O top cinco fica completo com Guéhi, do Crystal Palace, e Komaté, que pertence ao Liverpool. O que tem menor valor na seleção é Otamendi, do Benfica, que custa, segundo o site, 1 milhão de euros, ou R$ 6,75 milhões.

continua após a publicidade
Benzema com o troféu da Copa da Arábia Saudita (Foto: Reprodução/X)
Benzema está na lista de jogadores que podem assinar o pré-contrato. (Foto: Reprodução/X)

Veja a lista como valor de mercado dos jogadores que podem assinar pré-contrato

    1.
  1. Upamecano (Bayern de Munique): € 70,00 milhões (R$ 472.500.000,00)
    2. 2.
  2. Guéhi (Crystal Palace): € 55,00 milhões (R$ 371.250.000,00)
    3. 3.
  3. Konaté (Liverpool): € 50,00 milhões (R$ 337.500.000,00)
    4. 4.
  4. Dusan Vlahovic (Juventus): € 35,00 milhões (R$ 236.250.000,00)
    5. 5.
  5. Bernardo Silva (Manchester City): € 27,00 milhões (R$ 182.250.000,00)
    6. 6.
  6. Maignan (Milan): € 25,00 milhões (R$ 168.750.000,00)
    7. 7.
  7. Vitaliy Mykolenko (Everton): € 25,00 milhões (R$ 168.750.000,00)
    8. 8.
  8. Rúben Neves (Al-Hilal): € 25,00 milhões (R$ 168.750.000,00)
    9. 9.
  9. Weston McKennie (Juventus): € 22,00 milhões (R$ 148.500.000,00)
    10. 10.
  10. Marcos Senesi (Bournemouth): € 22,00 milhões (R$ 148.500.000,00)
    11. 11.
  11. Serge Gnabry (Bayern de Munique): € 20,00 milhões (R$ 135.000.000,00)
    12. 12.
  12. Julian Brandt (Borussia Dortmund): € 20,00 milhões (R$ 135.000.000,00)
    13. 13.
  13. Harry Wilson (Fulham): € 20,00 milhões (R$ 135.000.000,00)
    14. 14.
  14. Ryan Sessegnon (Fulham): € 20,00 milhões (R$ 135.000.000,00)
    15. 15.
  15. John Stones (Manchester City): € 18,00 milhões (R$ 121.500.000,00)
    16. 16.
  16. Óscar Mingueza (Celta de Vigo): € 18,00 milhões (R$ 121.500.000,00)
    17. 17.
  17. Leon Goretzka (Bayern de Munique): € 15,00 milhões (R$ 101.250.000,00)
    18. 18.
  18. Fabinho (Al-Ittihad): € 13,00 milhões (R$ 87.750.000,00)
    19. 19.
  19. Antonio Rüdiger (Real Madrid): € 12,00 milhões (R$ 81.000.000,00)
    20. 20.
  20. Andrew Robertson (Liverpool): € 12,00 milhões (R$ 81.000.000,00)
    21. 21.
  21. Harry Maguire (Manchester United): € 10,00 milhões (R$ 67.500.000,00)
    22. 22.
  22. Robert Lewandowski (Barcelona): € 9,00 milhões (R$ 60.750.000,00)
    23. 23.
  23. Casemiro (Manchester United): € 8,00 milhões (R$ 54.000.000,00)
    24. 24.
  24. Anderson Talisca (Fenerbahçe): € 8,00 milhões (R$ 54.000.000,00)
    25. 25.
  25. Koke (Atlético de Madrid): € 7,00 milhões (R$ 47.250.000,00)
    26. 26.
  26. Sadio Mané (Al-Nassr): € 7,00 milhões (R$ 47.250.000,00)
    27. 27.
  27. Daniel Carvajal (Real Madrid): € 7,00 milhões (R$ 47.250.000,00)
    28. 28.
  28. Mauro Icardi (Galatasaray): € 6,00 milhões (R$ 40.500.000,00)
    29. 29.
  29. Karim Benzema (Al-Ittihad): € 6,00 milhões (R$ 40.500.000,00)
    30. 30.
  30. Paulo Dybala (Roma): € 5,00 milhões (R$ 33.750.000,00)
    31. 31.
  31. Kalidou Koulibaly (Al-Hilal): € 5,00 milhões (R$ 33.750.000,00)
    32. 32.
  32. N'Golo Kanté (Al-Ittihad): € 4,50 milhões (R$ 30.375.000,00)
    33. 33.
  33. David Alaba (Real Madrid): € 4,00 milhões (R$ 27.000.000,00)
    34. 34.
  34. Manuel Neuer (Bayern de Munique): € 4,00 milhões (R$ 27.000.000,00)
    35. 35.
  35. Luka Modric (Milan): € 4,00 milhões (R$ 27.000.000,00)
    36. 36.
  36. Nicolás Otamendi (Benfica): € 1,00 milhão (R$ 6.750.000,00)

circulo com pontos dentroTudo sobre

