Lista de craques que já podem assinar pré-contrato vale mais de R$ 4 bi; veja nomes
Lance! mostra lista com valor de mercado dos atletas que já podem buscar um novo clube no meio de 2026
A virada do ano marca também o período em que atletas que estão nos últimos seis meses de contrato ficam livres para assinar um pré-acordo com outros clubes e podem se transferir de graça a partir do fim de junho. Conforme antecipado pelo Lance!, alguns grandes nomes do futebol internacional ficaram livres no mercado e a lista dos principais atletas chega a 595 milhões de euros, o que corresponde a R$ 4 bilhões na cotação atualizada.
A lista de craques reúne nomes que atuam em grandes clubes europeus, como Robert Lewandowski, no Barcelona, Casemiro, no Manchester United, Modric, do Milan, e Bernardo Silva, do Manchester City. Outros grandes jogadores que atuam em mercamos menores também estão livres para antecipar vínculo com um novo clube, a exemplo Karim Benzema, do Al-Ithadd, e Sadio Mané, do Al-Nassr, ambos da Arábia Saudita.
No total, a lista elaborada pelo Lance! conta com 36 nomes diferentes de jogadores que atuam na Europa e Arábia Saudita. A médio do valor de cada jogador é de 16,54 milhões de euros, pouco mais de R$ 111 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.
O clube que mais se repete na lista do jogadores em fim de contrato é o Bayern de Munique, com quatro jogadores. Upamecano, Gnabry, Goretzka e Neuer estão em reta final de contrato e já podem assinar um novo vínculo com a chegada de 2026.
O zagueiro francês do Bayern é o mais caro da lista. Segundo a plataforma Transfermarkt, Upamecano é avaliado em 70 milhões de euros (R$ 472,5 milhões). O top cinco fica completo com Guéhi, do Crystal Palace, e Komaté, que pertence ao Liverpool. O que tem menor valor na seleção é Otamendi, do Benfica, que custa, segundo o site, 1 milhão de euros, ou R$ 6,75 milhões.
Veja a lista como valor de mercado dos jogadores que podem assinar pré-contrato
- Upamecano (Bayern de Munique): € 70,00 milhões (R$ 472.500.000,00)
- Guéhi (Crystal Palace): € 55,00 milhões (R$ 371.250.000,00)
- Konaté (Liverpool): € 50,00 milhões (R$ 337.500.000,00)
- Dusan Vlahovic (Juventus): € 35,00 milhões (R$ 236.250.000,00)
- Bernardo Silva (Manchester City): € 27,00 milhões (R$ 182.250.000,00)
- Maignan (Milan): € 25,00 milhões (R$ 168.750.000,00)
- Vitaliy Mykolenko (Everton): € 25,00 milhões (R$ 168.750.000,00)
- Rúben Neves (Al-Hilal): € 25,00 milhões (R$ 168.750.000,00)
- Weston McKennie (Juventus): € 22,00 milhões (R$ 148.500.000,00)
- Marcos Senesi (Bournemouth): € 22,00 milhões (R$ 148.500.000,00)
- Serge Gnabry (Bayern de Munique): € 20,00 milhões (R$ 135.000.000,00)
- Julian Brandt (Borussia Dortmund): € 20,00 milhões (R$ 135.000.000,00)
- Harry Wilson (Fulham): € 20,00 milhões (R$ 135.000.000,00)
- Ryan Sessegnon (Fulham): € 20,00 milhões (R$ 135.000.000,00)
- John Stones (Manchester City): € 18,00 milhões (R$ 121.500.000,00)
- Óscar Mingueza (Celta de Vigo): € 18,00 milhões (R$ 121.500.000,00)
- Leon Goretzka (Bayern de Munique): € 15,00 milhões (R$ 101.250.000,00)
- Fabinho (Al-Ittihad): € 13,00 milhões (R$ 87.750.000,00)
- Antonio Rüdiger (Real Madrid): € 12,00 milhões (R$ 81.000.000,00)
- Andrew Robertson (Liverpool): € 12,00 milhões (R$ 81.000.000,00)
- Harry Maguire (Manchester United): € 10,00 milhões (R$ 67.500.000,00)
- Robert Lewandowski (Barcelona): € 9,00 milhões (R$ 60.750.000,00)
- Casemiro (Manchester United): € 8,00 milhões (R$ 54.000.000,00)
- Anderson Talisca (Fenerbahçe): € 8,00 milhões (R$ 54.000.000,00)
- Koke (Atlético de Madrid): € 7,00 milhões (R$ 47.250.000,00)
- Sadio Mané (Al-Nassr): € 7,00 milhões (R$ 47.250.000,00)
- Daniel Carvajal (Real Madrid): € 7,00 milhões (R$ 47.250.000,00)
- Mauro Icardi (Galatasaray): € 6,00 milhões (R$ 40.500.000,00)
- Karim Benzema (Al-Ittihad): € 6,00 milhões (R$ 40.500.000,00)
- Paulo Dybala (Roma): € 5,00 milhões (R$ 33.750.000,00)
- Kalidou Koulibaly (Al-Hilal): € 5,00 milhões (R$ 33.750.000,00)
- N'Golo Kanté (Al-Ittihad): € 4,50 milhões (R$ 30.375.000,00)
- David Alaba (Real Madrid): € 4,00 milhões (R$ 27.000.000,00)
- Manuel Neuer (Bayern de Munique): € 4,00 milhões (R$ 27.000.000,00)
- Luka Modric (Milan): € 4,00 milhões (R$ 27.000.000,00)
- Nicolás Otamendi (Benfica): € 1,00 milhão (R$ 6.750.000,00)
