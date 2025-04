Lautaro Martínez, da Inter de Milão, concedeu entrevista coletiva antes do duelo com o Barcelona, pela ida da semifinal da Champions League. O artilheiro argentino elevou a parte moral de sua equipe e demonstrou ansiedade para o confronto que vale vaga na decisão europeia.

- Estamos muito animados. Em três anos, chegamos a duas semifinais da Champions. Fizemos um ótimo trabalho em uma competição de grande prestígio até aqui, e temos foco apenas no nosso trabalho. Queremos chegar a mais uma final - declarou o centroavante.

Perguntado sobre as comparações recentes feitas entre Lamine Yamal, adversário no duelo, e Lionel Messi, seu compatriota e companheiro de Argentina, Martínez deu sua opinião sobre o assunto de maneira nada surpreendente.

- Leo (Messi) é incomparável, é o melhor de todos os tempos. Não percebo que haja comparação. Mas Lamine é um jogador importante, e todos nós sabemos disso. Ele ganhou títulos importantes com a Espanha, e temos muito respeito por ele, porque tem um grande futuro - pontuou.

🎯 Lautaro Martínez pode ser decisivo em Barcelona x Inter de Milão

Lautaro é a esperança de gols da Inter para o confronto com o Barça. Destaque na temporada, o atacante já tem oito gols na competição, atrás apenas de Guirassy (13), Raphinha (12), Lewandowski e Kane (11) cada. Somando todas as competições, são 21 bolas na rede e três assistências em 46 compromissos.

Lautaro Martínez é a esperança de gols da Inter de Milão diante do Barcelona (Foto: Marco Bertorello/AFP)

O primeiro dos dois encontros entre Barcelona e Inter de Milão acontece nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP). Já a volta será seis dias depois, no mesmo horário, mas no San Siro, em Milão (ITA). Quem avançar enfrenta o qualificado de Arsenal x PSG; na ida, mesmo em Londres, os franceses levaram a melhor por 1 a 0, com gol de Ousmane Dembélé.