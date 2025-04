Líder com 66 pontos em 29 jogos, o Barcelona é, também, o favorito a conquistar a La Liga de 2024/25. Pelo menos é o que indicam os dados do supercomputador do "Opta". Com nove jogos para o fim, os Culés possuem 79,3% de chances de levantar o troféu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O mecanismo do "Opta" leva em consideração as cotações nas casas de apostas e os rankings estabelecidos em sua base de dados. Os números tem como fundamento o desempenho recente do time. Em caso de derrota do Barcelona na próxima rodada, por exemplo, as chances de título tendem a cair. Assim como subir em caso de vitória.

continua após a publicidade

Vindo de classificação para a final da Copa do Rei frente ao Atlético de Madrid, o Barcelona retorna aos gramados no sábado, para receber o Real Bétis. Em paralelo ao jogo dos Culés, o Real Madrid, atual segundo colocado, recebe o Valencia. Os Blancos são os principais concorrentes ao título.

De acordo com o "Opta", o Real Madrid, que se encontra a três pontos do Barça, soma 19,8% de chances de sagrar-se campeão. Terceiro colocado, o Atleti corre por fora, com apenas 0,4% de chances. Os outros times estão com 0%.

continua após a publicidade

Ferran Torres comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Atlético de Madrid, pela semifinal da Copa do Rei (Foto: Thomas Coex/AFP)

O fiel da balança será o El Clásico marcado para o dia 11 de maio, válido pela 36ª rodada. Caso a distância de três pontos seja mantida, o duelo entre Barcelona e Real tende a definir quem será o campeão de La Liga ao fim da temporada. Antes, os times se enfrentam no dia 26 de abril pela final da Copa do Rei.

➡️ Barcelona e Real Madrid na final de novo! Vejas outros “El Clássicos” em finais

O Barcelona busca o seu primeiro título de La Liga desde 2022/23. Caso confirme a conquista, o Barça chegaria ao seu 28º troféu da competição, ficando atrás apenas do Real Madrid, que já foi campeão em 36 oportunidades.

Barcelona quer mais do que o título de La Liga

Vivo em três frentes na reta final da temporada, o Barcelona não quer se limitar ao título de La Liga. Isso porque os comandados de Hansi Flick ainda estão vivos na Champions League, onde enfrentarão o Borussia Dortmund nas quartas de final, e na decisão da Copa do Rei, contra o Real Madrid.