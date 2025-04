Quem acompanha a fundo o futebol internacional com certeza irá se lembrar de Jérémy Mathieu. Ex-jogador vestiu camisas de clubes como Barcelona, Sporting e Valencia e ao encerrar sua carreira aos 41 anos, atualmente vive de forma inusitada para um atleta aposentado.

Está correndo pelas redes sociais uma imagem do Mathieu trabalhando em uma loja de artigos esportivos, ao lado de clientes que o reconheceram de seus tempos atuando no futebol. Com a velocidade em que a imagem correu o mundo, a impresa francesa confirmou que é mesmo o ex-jogador que agora, leva o esporte em sua vida de maneira diferente.

De acordo com informações do veículo francês "L’Équipe", Mathieu chefia uma equipe na loja Intersport em Cabrié, aos arredores de Marselha e se encontra na posição por vontade própria, enquanto tira curso de treinador.

O retrospecto do jogador

Natural da França, o jogador fez sua estreia no clube francês Sochaux, fazendo sua estreia como profissional. Em seguida, atuou pelo Toulouse e depois o Valencia, em 2009. Chamando a atenção pelo seu poder e posicionamento defensivo, foi contratado pelo Barcelona em 2014 por 20 milhões de euros.

Mathieu nos dias em que atuou pelo Sporting (Foto: Divulgação)

Nos seus anos de Barça, viveu uma era vitoriosiosa ao lado de Messi, Neymar e Luís Suarez, ganhando uma Champions League, um Mundial de Clubes, duas temporadas de La Liga, três Copa do Rei e uma Supertaça.

Em 2017, teve seus últimos anos de carreira no Sporting, durante os três anos em que ficou em Portugal, participou de 106 partidas, ganhou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga representando os leões. Mas seus últimos momentos como jogador profissional, foi no Luynes Sports, clube amador francês